Nederlandse 3x3-basketbalsters ondanks zege op Israël niet naar de Spelen

Dat was niet genoeg voor een plek in de kwartfinales. De winnaar van het kwalificatietoernooi gaat deze zomer naar de Spelen in Parijs.

Bij de eerste twee kwalificatietoernooien ging het ook mis voor Nederland. Een maand geleden verloren de 3x3-basketbalsters in Hongkong in de halve finale van Polen, twee weken geleden bleven ze in Japan steken in de groepsfase.