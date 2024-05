Winst en verlies voor 3x3-basketbalsters op laatste OKT in Hongarije

Het toernooi met zestien landen is de laatste kans voor de Nederlandse vrouwen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs.

Bij de eerste twee OKT's ging het mis. Een maand geleden verloren de 3x3-basketbalsters in Hongkong in de halve finale van Polen, twee weken geleden bleven ze in Japan steken in de groepsfase.