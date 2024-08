NOS Sport • vandaag, 06:19 Na olympisch goud en 'heftige weken' moeten 3x3-basketballers zich motiveren voor EK

1:28 Gouden 3x3-basketballers maken zich na 'heftige weken' op voor EK: 'We gaan leveren'

Nog geen drie weken na het winnen van olympisch goud wacht het volgende grote toernooi voor de Nederlandse 3x3-basketballers. De EK in Wenen, die donderdag beginnen. "Het komt wel heel snel na de Spelen", constateert Jan Driessen.

De basketballer geeft toe dat het moeilijk is om motivatie te vinden voor het toernooi. Driessen zorgde twee weken geleden samen met zijn ploeggenoten voor een stunt in Parijs en heeft weinig tijd gehad om bij te komen.

"Ik heb nog niet rustig op het bankie kunnen zitten. Het zijn heftige weken. Je wordt geleefd", aldus Driessen. Teamgenoot Worthy de Jong sluit zich daarbij aan.

Geen klaagzang

Huldigingen, familie en vrienden die je willen zien, een bezoek aan de koning, geridderd worden. Zomaar wat zaken die de afgelopen weken de revue zijn gepasseerd bij de basketballers. "Dat er zoveel bij komt kijken had ik niet gedacht", zegt Driessen.

Een klaagzang is het allerminst. Beide basketballers genoten van de aandacht. "Een babbeltje met de koning en koningin. Het was allemaal wel tof", vertelt De Jong. "Ik geniet van elke dag", zegt Driessen.

ANP Driessen, Van der Horst, Slagter en De Jong (vlnr) met de gouden medaille in Parijs

ANP De Jong en Driessen met staatssecretaris Karremans

Het was De Jong die twee geleden met een wonderschot zorgde voor een inmiddels iconisch Nederlands sportmoment. Bij een 17-16 achterstand met precies één seconde op de klok probeerde hij het van afstand. Met succes.

"Ik stond precies goed om de klok te zien. Het was alles of niets. Goud of zilver. Ik dribbel naar een spot die comfortabel voelt voor mij. Er was genoeg ruimte", blikt hij terug op de seconden voor zijn worp.

De Jong lardeert zijn verhaal met Engelse woorden. "Het leek even alsof alles blank was voor mij. Ik staar in de distance. De rest was voor de goden." Hij zegt dat hij even in zijn eigen moment zat. Even daarna werd hij beklommen door zijn teamgenoten. "Toen kwam alles los."

4:52 3x3-basketballers winnen olympisch goud in thriller tegen Frankrijk

"Het is zo'n moeilijk schot", zegt Driessen over de actie van zijn teamgenoot. Hij zag later beelden terug van hem en zijn andere teamgenoten op het moment dat de bal uit de handen van De Jong verdween. "Dan zie je dat we koppen vol ongeloof hadden."

Maar nu wacht dus het volgende grote toernooi. De basketballers zijn vorige week tussen de festiviteiten door begonnen met trainen. Driessen zegt dat hij er de eerste trainingsdagen niet bij was met zijn hoofd, maar dat de knop inmiddels om is. "Het scheelt ook wel dat het moet."

Wedstrijd tegen Amerikaanse all-stars gaat niet door De Nederlandse 3x3-basketballers werden na het winnen van een gouden olympische medaille uitgenodigd voor een wedstrijd tegen de beste 3x3-basketballers uit de Amerikaanse competitie. De winnaar van de wedstrijd zou 150.000 dollar verdienen. De Nederlanders hadden de wedstrijd graag willen spelen. Maar volgens De Jong gooit een contract bij de internationale basketbalbond FIBA roet in het eten. "Daar staan een aantal regels in, daardoor is een cross-over niet mogelijk. Na het seizoen is het een ander verhaal."

"In ieder ander jaar is dit een van de grootste toernooien die er is", zegt Driessen. Ten opzichte van het gouden olympische team is Dimeo van der Horst er niet bij. Hij kon niet trainen vanwege zijn bruiloft en wordt vervangen door Julian Jaring.

Driessen en De Jong weten dat er nu anders naar de Nederlandse ploeg wordt gekeken. "We hebben inderdaad een target op de rug", meent De Jong.

EK 3x3-basketbal te volgen via livestream De wedstrijden van het Nederlands team bij het EK 3x3-basketbal worden uitgezonden via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. De poulewedstrijden van Nederland staan vrijdag op het programma. Eerst speelt Oranje om 13.40 uur tegen Azerbeidzjan, later die dag, om 21.20 uur, is Oostenrijk de tegenstander. De beste twee in de poule van drie gaan door naar de kwartfinales.

"Iedereen wil van ons winnen. Het is anders dan normaal, maar uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit. We gaan gewoon doen waar we goed in zijn en het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Net zoals we tijdens de Olympische Spelen deden. En dan zien we het wel", aldus Driessen.

"We moeten verder en een bepaalde ritme vasthouden", vindt De Jong. De Nederlandse ploeg gaat volgens hem met dezelfde gedachte naar Wenen als naar Parijs: "Plezier hebben en genieten van het moment. Je bent weer weg met je vrienden."

In Oostenrijk draait het natuurlijk niet alleen om plezier maken. De ambities blijven onverminderd groot. "We zijn olympisch kampioen en zouden ook graag Europees kampioen worden", aldus De Jong.

ANP Het beslissende schot van De Jong in de finale tegen Frankrijk in beeld