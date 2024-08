NOS Sport • vandaag, 09:12 Hollywoodslot voor basketballers en held De Jong: 'Was aan de goden of-ie erin viel'

"Ja, dat laatste schot...", haalt Worthy de Jong zijn beslissende tweepunter in de verlenging van de finale tegen Frankrijk nog eens terug. "Dat ging omhoog en daarna was het aan de goden of-ie erin viel."

Die bleken de Nederlandse 3x3-basketballers dus goed gezind maandagavond laat: de bal viel feilloos door de ring en historisch goud was binnen. Want wie had ooit kunnen bevroeden dat er voor ons in het basketbal olympisch eremetaal te halen zou zijn? Een einde als in een Hollywoodfilm.

"Nee, toen wij kleine kinderen waren", beaamt Jan Driessen, "kon je daar niet van dromen, want het Nederlands basketbalteam gaat in principe niet naar de Spelen. Dat die optie er met 3x3 was en we daar volle bak voor zijn gegaan en het dan zo uitpakt, is een ongelooflijk gevoel."

"Ik hoop dat we kleine jongens en kleine meisjes hebben kunnen inspireren om ook te gaan basketballen en ook deze droom te hebben. Dat zou natuurlijk mooi zijn."

Maar, moet er wel bij gezegd worden, het is het gouden viertal niet komen aanwaaien. "Het is een lange journey geweest", vertelt De Jong. "We hebben hard moeten werken om ons in deze positie te brengen. We hebben er veel tijd ingestoken, heel veel erin geïnvesteerd, veel opgegeven al die jaren en tijd gemist met familie en vrienden. Maar we hebben laten zien dat het mogelijk is. Dit is ons testament."

Basketbalcoach Roije roemt 'slang' De Jong Bondscoach Aron Roijé ging helemaal uit zijn dak na de winnende score van Worthy de Jong in de finale tegen Frankrijk. "Niet normaal. Het was zo'n spannende wedstrijd. We zijn op miraculeuze wijze ontsnapt." Hij doelt daarbij met name op de gelijkmaker van De Jong in de laatste seconden van de reguliere speeltijd, waardoor een verlenging werd afgedwongen. "Hij is een heel bijzondere speler en heel weinig jongens die kunnen wat hij kan. Hij kan zich als een slang door de verdediging werken. Hij is een enorme atleet en een persoonlijkheid. Worthy heeft ons de afgelopen jaren naar een hoger niveau gebracht."

En dan te bedenken dat de inmiddels 36-jarige sterspeler van het Nederlandse team bijna verloren was voor het basketbal. "Ik ben in de 3x3 terechtgekomen omdat de liefde voor het basketbal was verdwenen. Op vrijdagavond kreeg ik tijdens 3x3-trainingen de liefde terug. En nu staan we hier."

Worthy is my hero, babe... Dimeo van der Horst

De twee jaar oudere Arvin Slagter heeft een vergelijkbaar verhaal. "Het is een reis geweest van vijf-tegen-vijf-basketbal, van teleurstellingen en dieptepunten naar het ultieme hoogtepunt. Ik denk dat er geen mooier scenario was dan tegen Frankrijk voor een vol huis spelen en met het ultieme schot de gouden medaille pakken. Mooier dan dat is er niet."

ANP Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Worthy de Jong met de gouden medailles

"Worthy is my hero, babe...", zingt Dimeo van der Horst de matchwinnaar toe. "Dat was een schot waarbij wij alle vertrouwen in hem hadden. We weten dat als de bal in zijn handen is... Ik zette een screentje voor hem en ging voor de rebound, haha. Maar die bal ging erin. Ja, hij is een hero."

"Deze jongens zijn vrienden voor het leven", zegt De Jong tot besluit. "We hebben dit toernooi laten zien dat we elke keer weer aan het groeien zijn. En dan komt het neer op het laatste schot. Dat ik 'm maak, is mooi. Het is zeker mijn mooiste schot ooit, want deze leverde goud op. maar zij hadden het ook gekund."