NOS Sport • gisteren, 23:05 3x3-basketballers winnen olympisch goud in thriller tegen Frankrijk

4:52 3x3-basketballers winnen olympisch goud in thriller tegen Frankrijk

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben een historische gouden medaille gepakt op de Olympische Spelen. Op de Place de la Concorde in Parijs won de ploeg in een weergaloze olympische finale in overtime met 18-17 van gastland Frankrijk.

In de slotseconde van de eerste verlenging eiste Worthy de Jong de hoofdrol voor zich op door een tweepunter raak te schieten. De Jong was even daarvoor ook al verantwoordelijk geweest voor de 16-16, die overtime noodzakelijk had gemaakt.

Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en vlaggendrager De Jong bezorgen Nederland zo de eerste olympische medaille in het 3x3-basketbal.

Vijfde in Tokio

Op de vorige Spelen in Tokio eindigde Oranje op de vijfde plaats. Slagter en Van der Horst waren er destijds ook al bij. Toen maakte het 3x3-basketbal zijn olympische debuut en kreeg het straatbasketbal erkenning als sport: in tien minuten zoveel mogelijk dunken, schieten en stoeien op een half veld, met maar één basket.

ANP

De Nederlandse ploeg won tot dusver tweemaal een zilveren medaille op de WK en twee keer brons op de EK. Het enige goud werd vorig jaar door de vrouwenploeg gewonnen, bij de EK.

Tegenstander in de finale Frankrijk was nooit echt een topland in het 3x3-basketbal. De Franse basketballers waren afwezig op de vorige Spelen in Tokio en de beste prestatie is van lang geleden: zilver op de WK in 2012. Maar de laatste jaren, met het oog op de Spelen in eigen land, timmerde de ploeg weer flink aan de weg.

Fanatiek thuispubliek

En ja, in de groepsfase won Oranje dan wel met 20-13 van Frankrijk. Maar daarmee was niet gezegd dat de Nederlandse ploeg dat kunstje even zou herhalen in de finale.

Mede dankzij het fanatieke thuispubliek groeide het Franse viertal in het toernooi. Servië werd in de kwartfinales uitgeschakeld, een sensationeel resultaat tegen de zesvoudig wereldkampioen. En eerder op maandag in de halve finale wonnen de Fransen knap met 21-14 van Letland, de regerend olympisch kampioen.

Daar stond tegenover dat Nederland ook elke wedstrijd beter begon te spelen, met name verdedigend. Ze wonnen hun halve finale met overtuigende cijfers (20-9) van Litouwen, dat later op de avond het duel om het brons won van Letland: 21-18.

Reuters Worthy de Jong houdt de bal op spectaculaire wijze in bezit

Toch begonnen Oranje en Frankrijk zenuwachtig aan de finale. Na drie minuten stond het nog altijd 'slechts' 2-2. Zeker de Franse basketballers misten maar liefst vier pogingen op een tweepunter. Ondertussen werden de Fransen gedragen door de fans. "Allez les Bleus!", klonk als een mantra van de tribunes.

De Jong blonk, zoals dit hele toernooi, uit met knappe versnellingen in zijn acties naar de basket, waarmee hij twee keer mooi scoorde. Driessen bracht zijn ploeg op voorsprong met drie vrije worpen: 7-4. Maar de Fransen kwamen terug naar 8-8. Met name Lucas Dussoulier was van waarde. Hij maakte ook al 9 punten tegen Letland.

De hele wedstrijd keek Frankrijk tegen een achterstand aan, tot er nog tweeënhalve minuut op de klonk stond: 12-11. Mede dankzij een tweepunter van Franck Seguela.

De Fransen stevenden zelfs op de winst af in de reguliere speeltijd. Maar met nog twee seconden op de klok maakte De Jong toch nog gelijk, na een van zijn weergaloze passeerbewegingen: 16-16.

ANP

En dus moest er overtime aan te pas komen om een winnaar aan te kunnen wijzen. Opnieuw leken de Fransen het goud voor de neus van Slagter, De Jong, Driessen en Van der Horst weg te kapen.

Maar toen eiste De Jong nog maar weer eens de spotlights voor zich op. De 36-jarige basketballer maakte van flinke afstand een geweldige tweepunter: 18-17. En schreef zo met zijn drie ploeggenoten basketbalgeschiedenis voor Nederland.

Duitse 3x3-basketbalsters winnen goud Bij de vrouwen ging de gouden medaille naar Duitsland, dat Spanje in een uiterst spannende finale versloeg met 17-16. De Verenigde Staten wonnen brons na een Noord-Amerikaans-onderonsje met Canada: 16-13. De Nederlandse 3x3-basketbalsters waren niet geplaatst voor de Spelen.