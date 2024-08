NOS Sport • gisteren, 18:30 3x3-basketballers zeker van minimaal zilver na winst op Litouwen

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de Olympische Spelen en zijn daardoor zeker van minimaal een zilveren medaille. In de halve finales in Parijs werd Litouwen met 20-9 verslagen.

De finale is om 22.30 uur tegen Frankrijk, dat met 21-14 van Letland won, de regerend olympisch kampioen. Nederland versloeg de Fransen in de poulefase met 20-13.

Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en vlaggendrager Worthy de Jong bezorgen Nederland zo de eerste olympische medaille in het 3x3-basketbal. Op de vorige Spelen eindigde Oranje op de vijfde plaats. Slagter en Van der Horst waren er toen ook al bij.

"Dit voelt ultiem", zegt Slagter. "Maar er is nog een potje dat we ook heel graag willen winnen. En dan graag met een gouden medaille naar huis. We dromen van goud. En het boek is nog niet klaar, dus we gaan verder schrijven."

De Nederlandse ploeg won tot dusver tweemaal een zilveren medaille op de WK en twee keer brons op de EK. Het enige goud werd vorig jaar door de vrouwenploeg gewonnen, bij de EK.

Tweepunters De Jong

De Jong toonde zich tegen Litouwen belangrijk met twee tweepunters vroeg in de wedstrijd, waardoor Nederland op een 7-2 voorsprong kwam. Daarna leek het bijna een koud kunstje om uit te lopen. Litouwen, toch met goeie basketballers als Gintautis Matulis en Aurelijus Pukelis, was totaal de weg kwijt: 10-3. Het wist zich geen raad met het verdedigende spel van Nederland.

ANP Nederland speelde met overtuiging

Met een tweepunter van Matulis kwam Litouwen toch nog even terug in de wedstrijd: 10-5. Van der Horst zorgde daarna met twee minuten op de klok voor uiterst belangrijke punten en een verschil van 8 punten. Daarna liep Nederland uit naar 20-9.

Het was een knappe overwinning van Nederland tegen een echt basketballand. Al eindigden de onderonsjes met Litouwen in aanloop naar de olympische halve finale elke keer in het voordeel van Oranje. De onderlinge tussenstand is inmiddels 5-0.

Zondag maakte Oranje in het laatste groepsduel ook al gehakt van de Verenigde Staten door met 21-6 te winnen. Die overwinning was voldoende voor de tweede plek in de poule en daarmee een plek in de halve finales.