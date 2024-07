Nederlandse 3x3 basketballers kansloos tegen titelverdediger Letland

Letland won drie jaar geleden de gouden medaille in Tokio, waar deze sport voor het eerst op het olympisch programma stond. In de groepsfase wonnen de Letten toen met 22-18 van Nederland.

Afgelopen april won Letland ook van Oranje op het OKT in Hongkong (15-14 na overtime). Nederland moest mee in het fysieke spel van Letland en kwam daardoor al snel in foutenlast. Desondanks kon Oranje lange tijd goed mee in de score, maar vanaf een 9-10 stand maakte Letland binnen twee minuten negen punten op rij.