Getty Images Dimeo van der Horst

NOS Sport • vandaag, 19:28 Olympische 3x3-basketballers beginnen Spelen met winst tegen China

De Nederlandse 3x3-basketballers zijn de Olympische Spelen begonnen met een overtuigende overwinning. Tegen China waren Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Worthy de Jong met 21-16 te sterk.

Op het Place de la Concorde, midden in het centrum van Parijs, maakte De Jong het eerste punt voor Nederland. De 36-jarige basketballer maakte vorig jaar de overstap van het traditionele 5-tegen-5-basketbal naar 3x3 en hoopt Oranje met zijn creativiteit aan een medaille te helpen.

Bij de openingsceremonie droeg De Jong samen met handbalster Lois Abbingh de vlag en in het duel met China maakte hij zijn status als vaandeldrager van Oranje waar. Hoewel hij zijn vizier bij zijn afstandsschoten nog niet helemaal op scherp had staan, was De Jong met zijn dribbels naar de basket een ware plaag voor de Chinezen. Met 9 punten werd hij topscorer.

Getty Worthy de Jong met een actie

Nederland, dat op wereldranglijst een plaats hoger staat dan China (vijfde om zesde), had na drie minuten een marge van vier punten (8-4) te pakken. De ploeg van bondscoach Aron Roijé was duidelijk de betere en de zege kwam geen moment in gevaar.

In de slotfase liep Oranje verder uit. Dankzij onder andere een fraai afstandsschot van Slagter en een imposante dunk van De Jong werd het duel vroegtijdig beslist.

Woensdag tegen olympisch kampioen

Nederland strijdt in Parijs met zeven andere landen om de olympische medailles. In de groepsfase spelen alle landen een keer tegen elkaar. Woensdag (18.35 uur) is olympisch kampioen Letland de volgende tegenstander van Oranje.

De nummers één en twee plaatsen zich direct voor de halve finales. De nummers drie tot en met zes spelen eerst nog een tussenronde.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

Het is de tweede keer dat 3x3-basketbal op het programma staat bij de Olympische Spelen. In 2021 werd de snelle, dynamische sport in Tokio geïntroduceerd als een van de 'urban sports', waarmee het Internationaal Olympisch Comité de Spelen aantrekkelijker wil maken voor een jonger publiek.

De Nederlandse mannen waren er drie jaar geleden in Tokio ook bij. Toen werden Van der Horst en Slagter samen met Jessey Voorn en Ross Bekkering vijfde.

1:57 Sportexplainer: zo werkt 3x3-basketbal op de Olympische Spelen