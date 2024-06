NOS Sport • vandaag, 15:00 3x3-basketballers tonen vorm met World Tour-zege in aanloop naar Olympische Spelen

De 3x3-basketballers van Team Amsterdam hebben het World Tour-toernooi in Ulaanbaatar gewonnen. De Nederlanders wonnen de finale in de Mongoolse hoofdstad met 20-18 van Lausanne.

Met Worthy de Jong, Jan Driessen en Arvin Slagter speelde Team Amsterdam met drie spelers die zich onlangs met het Nederlands team plaatsten voor de Olympische spelen in Parijs. Ten opzichte van de Oranje-ploeg op het OKT speelde in Ulaanbaatar Julian Jaring in plaats van Dimeo van der Horst.

FIBA Worthy de Jong

Onderweg naar de finale rekende Amsterdam af met rivaal Ub uit Servië (18-14). Ub is de nummer één van de wereldranglijst en was vorig jaar nog te sterk voor de Nederlanders in de finale van het eindtoernooi van de World Tour.

Door Lausanne te verslaan in de finale boekte Team Amsterdam de eerste World Tour-zege van dit seizoen. In het Japanse Utsunomiya strandde de ploeg in de halve finales, in Marseille viel het doek in de kwartfinales.

Het toernooi in Mongolië was het derde in een serie van vijftien verspreid over het jaar en de wereld. In oktober strijkt de World Tour neer in Amsterdam, het Finals-toernooi vindt eind november plaats in Hongkong.