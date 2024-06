Olympische 3x3-basketbalploeg bekend: eerste Spelen De Jong en Driessen

FIBA De Nederlandse 3x3 mannen vieren de plaatsing voor Parijs

Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong en Jan Driessen vormen de Nederlandse 3x3-ploeg die in Parijs een gooi gaat doen naar de allereerste Oranje-basketbalmedaille ooit op de Olympische Spelen.

Het zijn dezelfde vier mannen die begin mei het olympisch kwalificatietoernooi in het Japanse Utsunomiya wonnen en daarmee Nederland een olympisch ticket bezorgden.

"Het OKT in Japan was ons beste toernooi van de laatste jaren en dat was in deze samenstelling", legt bondscoach Aron Royé zijn keuze uit. "Het is een uitgebalanceerd team met veel ervaring en verschillende wapens. Zowel aanvallend als verdedigend zijn we erg sterk en iedereen kan op elke positie in het veld spelen."

Voor Van der Horst en Slagter wordt het hun tweede olympische deelname. Drie jaar geleden werden ze samen met Jessey Voorn en Ross Bekkering in Tokio vijfde van de acht deelnemende landen. Toen stond 3x3-basketbal voor het eerst op het olympisch programma.

Ook in Parijs doen acht landen mee. Naast Nederland zijn dat Servië, de Verenigde Staten, China, Frankrijk, Litouwen, Polen en olympisch kampioen Letland. Nederland opent het toernooi dinsdag 30 juli tegen China.

In de groepsfase spelen alle landen tegen elkaar. De nummers één en twee plaatsen zich direct voor de halve finales. De nummers drie tot en met zes spelen eerst nog een tussenronde.

Twee debutanten

De twee olympische debutanten in de ploeg van Royé zijn De Jong en Driessen. Vooral voor De Jong is het bijzonder om als olympiër naar Parijs te gaan. De inmiddels 36-jarige speler maakte vorig jaar na een lange carrière in het traditionele basketbal de overstap naar 3x3. Als speler in 5-tegen-5 kwam hij 118 keer voor Oranje uit, speelde hij twee EK's en won hij drie landstitels met ZZ Leiden.

1:34 De Jong over 3x3-ploeg in Parijs: 'We gaan voor een medaille, niks minder'

De Jong heeft snel naam gemaakt in het 3x3-circuit. Op de individuele spelersranking van de internationale bond FIBA staat hij tweede tussen de Serviërs Strahinja Stojacic en Dejan Majstorovic. Slagter is 13de, Driessen 26ste en Van der Horst 81ste.

De Jong, Slagter en Driessen werden afgelopen seizoen met Team Amsterdam tweede in de finale van het profcircuit World Tour Masters.

Uitgebalanceerd team

Royé: "Worthy is onze creatieve speler die vanuit het niets iets kan creëren en aanvallend de beste speler in het 3x3-ciruit is. Arvin is de schutter, neemt een berg aan ervaring met zich mee en is ook belangrijk in de coaching op het veld en het lezen van het spel."

"Voor Dimeo geldt dat ook, qua coaching en het lezen. Bovendien is hij een hybride speler die als ballhandler en screener kan spelen. Jan speelt al sinds het begin van dit seizoen heel solide. Hij geeft ons lengte en is onze beste verdediger."

Net als in Tokio zijn in Parijs de Nederlandse 3x3-vrouwen er niet bij. Zij slaagden er bij drie OKT's niet in een ticket voor de Spelen te pakken.