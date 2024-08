NOS Sport • vandaag, 11:18 • Aangepast vandaag, 14:49 3x3-basketballers zeker van tussenronde, direct naar halve finales ook mogelijk

2:15 3x3-basketballers verslaan Litouwen en bereiken tussenronde Olympische Spelen

Op het Place de la Concorde hebben de Nederlandse 3x3-basketballers de vierde zege in zes groepswedstrijden geboekt. De mondiale nummer vijf was met 19-18 te sterk voor Litouwen (FIBA-3). Daarmee is de Nederlandse ploeg zeker van een plek in de tussenronde.

Rechtstreekse plaatsing voor de halve finales is ook nog mogelijk, maar daarbij is het Nederlandse kwartet, bestaande uit Worthy de Jong, Jan Driessen, Dimeo van der Horst en Arvin Slagter, afhankelijk van andere uitslagen in de groep.

De nummers één en twee in de poule van acht plaatsen zich direct voor de halve finales. De nummers drie tot en met zes spelen eerst nog een tussenronde. Nederland staat op dit moment derde op de ranglijst.

Stand olympisch 3x3-basketbal # Land Winst Verlies 1. Letland 5 0 2. Servië 3 1 3. Nederland 4 2 4. Frankrijk 2 3 5. Litouwen 3 3 6. Polen 2 3 7. China 1 4 8. Verenigde Staten 0 4

In een fysieke confrontatie met de Litouwers kwam Oranje snel op voorsprong. Die bleef lange tijd intact maar in het slot werd 16-9 plots 16-16. Slagter maakte een tweepunter en in de zoemer scoorde De Jong, die een overtreding maakte. Litouwen kreeg daarom nog twee vrije worpen en benutte die.

Nederland sluit de groepsfase zondagavond om 19.05 uur af met een wedstrijd tegen de Verenigde Staten.

Ook winst op Polen

Eerder op de dag had Nederland een flinke stap richting de knock-outfase gezet door Polen opzij te zetten. Op het Place de la Concorde, midden in het centrum van Parijs, waren de vier met 21-17 te sterk voor Polen.

Nederland, dat ook op het WK van 2022 en de Spelen van 2021 van Polen won, begon sterk, kwam op 5-2, maar de Polen namen halverwege even het heft in handen en namen een 12-10 voorsprong. Oranje sloeg in het spannende vervolg vanaf 14-14 een klein gaatje en gaf die voorsprong niet meer weg.

Bekijk hieronder een samenvatting van de wedstrijd tegen Polen.

3:00 3x3-basketballers zetten stap richting volgende ronde na zege op Polen