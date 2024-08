ANP Dimeo van der Horst en Kamile Nacickaite na de olympische 3x3-finale

NOS Sport • vandaag, 06:10 Basketballer Van der Horst trouwde vlak na Spelen: 'Twee keer goud, week van mijn leven' Pim Scholts redacteur NOS Sport Pim Scholts redacteur NOS Sport

"Elk moment dat het kan, ga ik zeker naar die gasten kijken." Dimeo van der Horst heeft ze toch wel een beetje gemist. Zijn teamgenoten, vrienden, met wie hij twee weken geleden de olympische 3x3-basketbalfinale won.

Vandaag begint het Nederlands team aan de EK, met Jan Driessen, Arvin Slagter en natuurlijk Worthy de Jong, de maker van het allesbeslissende schot in Parijs. Maar zónder Van der Horst. Na een lange nacht feesten in de Franse hoofdstad nam hij afscheid. Hij ging namelijk trouwen.

"We hadden nog niet geslapen toen zij 's ochtends naar de radio gingen voor een interview. Ik stapte in de taxi de andere kant op, naar het vliegveld", herinnert Van der Horst zich die brakke ochtend. Bestemming van de vlucht: Litouwen.

"In het vliegtuig heb ik twee uurtjes geslapen. Daarna ging ik door naar het volgende hoogtepunt. Vijf dagen na de finale hebben Kamile en ik elkaar het ja-woord gegeven. De mooiste week van mijn leven."

Laatste voorbereidingen

Het was even schakelen toen hij met Kamile Nacickaite, zelf ook profbasketbalster en speelster van de Litouwse 3x3-ploeg, de laatste voorbereidingen voor de bruiloft moest treffen.

"Ik zat de eerste dagen alleen maar met die finale in mijn hoofd. Alle vrienden en familieleden die daar aankwamen, begonnen er ook over. Moest ik die gouden plak weer uit de kamer halen. Niet erg, helemaal niet. Ik vertel de verhalen met alle liefde nog duizend keer."

Alleen niet op 10 augustus. De dag was zorgvuldig gepland. Niet tijdens de Spelen of andere toernooien. Veel vrienden van het bruidspaar basketballen ook, met alle speelkalenders was rekening gehouden zodat iedereen erbij kon zijn. En alleen op die dag, vijf dagen nadat hij goud had wonnen, wilde Van der Horst de medaille er even niet bij hebben.

Pro Shots Dimeo van der Horst (midden) met Jan Driessen, Worthy de Jong en Arvin Slagter

"Mijn vrouw zei: doe 'm om. Maar tijdens de ceremonie wilde ik die plak niet om hebben. Mijn vrouw had een prachtige jurk aan, op hét moment wilde ik dat de volledige focus op haar lag. En dat is gelukt. Het was fantastisch. Daarna heb ik 'm er wel weer bijgehaald, voor een paar leuke foto's."

Nieuwe mentaliteit

Een dikke week na de bruiloft is het stel weer in Amsterdam. Samen trainen ze in de zaal, in voorbereiding op nieuwe toernooien. De EK moest hij dan laten schieten, zondag komt Van der Horst weer in actie. Een toernooi in Rotterdam met Team Utrecht, waar hij zich bij heeft aangesloten na een avontuur bij een Chinese ploeg.

De Olympische Spelen hebben hem veranderd hebben, merkt hij.

"Voor het toernooi durf je het niet te dromen. Ik was ook niet iemand die arrogant genoeg was, of het vertrouwen had, om te zeggen dat we gingen winnen. Maar vanaf het echte begin, toen we wonnen van China, zei ik dat wel. De focus was zo goed. En alles eromheen. Ik kreeg er kippenvel van."

Van der Horst kreeg gelijk. Of, zoals hij het liever ziet, zijn nieuwe benadering betaalde zich uit. "Deze gouden plak heeft wel wat veranderd. Ik kijk nu heel anders naar de toernooien. Ik ben ervan overtuigd dat wij meer gaan winnen. Als ik weer ergens ga spelen, is het om te winnen."

Omschakelen

Hij kan zich voorstellen dat De Jong, Slagter en Driessen moesten omschakelen in hun voorbereiding op de EK. "We komen net van het allerhoogste podium af. En dan nu het EK, waar wij altijd nét niet presteren. Maar ik weet zeker dat het nu wel kan. Ook zonder mij", zegt Van der Horst.

En over Julian Jaring, die bij zijn afwezigheid het kwartet completeert: "Dit is zijn moment. Ik ben ervan overtuigd dat hij het geweldig gaat doen."

ANP Dimeo van der Horst tijdens het duel met Litouwen op de Olympische Spelen

Dinsdag volgt voor de gouden basketballers weer een huldiging, in Amsterdam. Voor Van der Horst wordt dat de eerste.

Terwijl zijn drie teamgenoten werden bejubeld in het TeamNL-huis in Parijs en later in Nederland, interview na interview gaven en op bezoek gingen bij de koning, genoot Van der Horst op het strand na van de bruiloft.

"Dat had voorrang, geen twijfel. Die dagen met mijn vrouw zijn voor de rest van mijn leven. Ik heb twee keer goud deze zomer."