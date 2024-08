ANP De productiehallen van VDL Nedcar staan grotendeels leeg

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 17:43 Laatste beetje hoop op toekomst VDL Nedcar vervliegt

De laatste hoop op een toekomst van de enige autofabriek in Nederland is vervlogen. VDL Nedcar in Born gaat ervan uit dat zich de komende jaren geen nieuwe, grote opdrachtgever meldt. Voor de provincie Limburg is dat reden om de geplande uitbreiding van het wegennet rond de fabriek stil te leggen.

Begin dit jaar kwam de autofabriek in Zuid-Limburg grotendeels leeg te staan, nadat de laatste Mini in opdracht van BMW van de band was gerold. Zo'n 3500 mensen raakten hun baan kwijt.

VDL zei destijds nog in gesprek te zijn met mogelijke nieuwe, grote opdrachtgevers voor de bouw van een auto in Born. Maar inmiddels is duidelijk dat er geen gegadigden zijn. VDL verwacht niet dat "gelet op alle ontwikkelingen in de economie en markt, de komende jaren nieuwe opdrachtgevers voor de grootschalige productie van auto's zich zullen aandienen", schrijft de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn aan Provinciale Staten.

Geen geld

De provincie zette eind 2020 nog een bedrag van 50 miljoen euro opzij. Daarmee zouden de wegen van en naar de autofabriek verbeterd en uitgebreid kunnen worden, als zich een nieuwe opdrachtgever voor de bouw van (elektrische) auto's zou melden.

Voorwaarde voor die miljoeneninvestering was dat er tenminste 6500 mensen zouden werken. Nu dat bij lange na niet het geval is en de toekomst bijzonder onzeker is, stopt de provincie geen geld meer in de infrastructuur rond de fabriek, meldt L1 Nieuws.

Lege hallen

Op dit moment werken er nog een paar honderd mensen bij VDL Nedcar. Zij bouwen op kleine schaal voertuigen voor politie en defensie. Ook werken ze aan de productie van batterijen voor auto's. Voor de rest staan de grote hallen leeg.

Begin 2022 werd, ondanks hevige protesten van natuurbeschermers, het Sterrebos naast de fabriek gekapt. VDL Nedcar was toen nog optimistisch en ging ervan uit dat voor de productie van auto's een nieuwe hal nodig zou zijn op de plek van het bos. Maar die hal is nooit gebouwd.