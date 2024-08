EPA

NOS Nieuws • vandaag, 06:50 Wekdienst 22/8: 'Onderwereldbankier' voor de rechter • Speech Harris op Democratische Conventie

Goedemorgen! In Rotterdam staat een man voor de rechter die de grootste onderwereldbank van Nederland zou hebben gerund en de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris speecht vandaag op de laatste dag van de Democratische Conventie in Chicago.

Eerst het weer: de dag verloopt behoorlijk zonnig, met in de middag kans op enkele stapelwolken. Op een plaatselijke bui in het noordwesten na blijft het overal droog. Het wordt zo'n 22 graden aan zee tot 25 graden in het zuiden.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

In Chicago staat de laatste dag van de Democratische Conventie op het programma. De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris zal een toespraak geven als ze officieel haar kandidatuur aanvaardt.

Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in het hoger beroep van de zaak waarin vorig jaar voor het eerst iemand werd veroordeeld voor stealthing, oftewel het heimelijk afdoen van een condoom tijdens seks. Na die uitspraak ging zowel de veroordeelde man als het OM in hoger beroep.

In Rotterdam staat een man voor de rechter die de grootste criminele bank van Nederland zou hebben gerund. In totaal is er volgens het OM via deze onderwereldbankier voor een half miljard euro aan contant geld rondgepompt.

Ajax neemt het vanavond in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Europa League op tegen de kampioen van Polen, Jagiellonia Bialystok. Het eerste duel van het tweeluik is in Polen. Aftrap: 20.45 uur.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft voor het eerst gereageerd op haar afgelaste concertreeks in Wenen. Ze noemt het cancelen van drie shows vanwege terreurdreiging "rampzalig".

In haar bericht bedankte de zangeres de Oostenrijkse hulpdiensten. "Dankzij hen zijn we verdrietig omdat concerten er niet kwamen, maar treuren we niet om levens."

De drie concerten van Swift in Wenen werden afgelast nadat de politie twee mannen had opgepakt die worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een van de optredens. In de dagen daarna werd er nog een derde verdachte aangehouden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Twee van de tropische zeeschildpadden die afgelopen winter en voorjaar aanspoelden op Nederlandse stranden worden dit weekend vrijgelaten bij de Azoren. Ze werden gisteren in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp klaargemaakt voor de reis:

1:59 In Nederland aangespoelde zeeschildpadden weer losgelaten in Atlantische Oceaan

Fijne dag!