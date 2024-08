Leden Mexicaans kartel krijgen vijftig jaar cel voor moord op ruim honderd migranten

Elf leden van een Mexicaans drugskartel moeten vijftig jaar de cel in voor de moord op 122 mensen in 2011. Bijna alle slachtoffers waren migranten die onderweg waren naar de Verenigde Staten.

Ze werden dertien jaar geleden door leden van het Los Zetas-kartel uit bussen gehaald waarmee ze onderweg waren naar de grens. Hun lichamen werden gevonden in massagraven in San Fernando, in de noordoostelijke staat Tamaulipas.

Oud-elitesoldaten

Het Los Zetas-kartel is een van de gewelddadigste drugskartels van Mexico, verantwoordelijk voor duizenden moorden. Het was ooit de gewapende tak van het Golfkartel, maar werd later onafhankelijk. De laatste jaren werden er meerdere leiders opgepakt, waardoor het Los Zetas-kartel minder invloed heeft in de regio.