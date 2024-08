Persbureau Meter De brandweer had het vuur rond middernacht onder controle

NOS Nieuws • vandaag, 02:43 Brand in school voor speciaal onderwijs in Haren

In Haren, in Groningen, heeft gisteravond brand gewoed in een schoolgebouw. De brand brak uit op het schoolplein en in een aangrenzend gebouwdeel.

De brand was op een school voor speciaal onderwijs aan het Dilgtplein. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Rond middernacht had de brandweer het vuur onder controle.

Op beelden bij RTV Noord is te zien dat de vlammen en rookwolken ook vanuit de stad Groningen te zien waren. De brandweer voert nog sloopwerkzaamheden uit bij de school om er zeker van te zijn dat alle brandhaarden geblust zijn.

Over ongeveer anderhalve week is de zomervakantie voorbij voor scholen in het noorden van het land. Het is niet duidelijk of er dan alweer les kan worden gegeven op de school in Haren.