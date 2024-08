AFP Taylor Swift bij een concert eerder dit jaar in Frankrijk

NOS Nieuws • vandaag, 02:56 Taylor Swift: Terreurdreiging rond concertreeks was rampzalig

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft voor het eerst gereageerd op haar afgelaste concertreeks in Wenen. Ze noemt het cancelen van drie shows vanwege een terreurdreiging "rampzalig".

"De reden van het afzeggen van de concerten confronteerden me met een nieuwe vorm van angst, en een enorm schuldgevoel omdat zoveel mensen naar mijn concerten zouden komen", schrijft Swift op Instagram.

De drie concerten van Swift in Wenen werden afgelast nadat de politie twee mannen had opgepakt die worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een van de optredens. In de dagen daarna werd er nog een derde verdachte aangehouden.

In haar bericht bedankte de zangeres ook de Oostenrijkse hulpdiensten. "Dankzij hen zijn we verdrietig omdat concerten er niet kwamen, en treuren we niet om levens."

Coldplay

Op het podium waar Swift had moeten staan, stond Coldplay gisteravond. Het concert was het eerste optreden in het stadion sinds de afgelaste concertreeks. De Britse band speelde het liedje Love Story van Taylor Swift.

Op sociale media delen fans beelden van het nummer:

Het afgelasten van de concerten in Wenen was een grote teleurstelling voor de 'Swifties', de fans van de Amerikaanse popster. Ze staan bekend als fanatieke fans en trekken vaak meerdere dagen uit voor een concertbezoek. Ook komen er vaak veel fans uit andere landen op de concerten af.

Volgens het hoofd van de Weense politie werden er per dag 65.000 concertbezoekers verwacht. Daar zouden naar schatting nog 15.000 tot 20.000 fans buiten het stadion bij komen.

Southport

Na de afgelaste shows in Wenen gingen Swifts concerten in Londen wel door. Fans verwachtten dat ze stil zou staan bij het cancelen van de concerten, maar dat deed ze niet. Op Instagram zegt ze daarvoor gekozen te hebben omdat ze al haar energie wilde geven aan de bezoekers van de concerten.

De concertreeks in Londen was ook haar eerste bezoek aan Engeland sinds eind vorige maand drie kinderen werden gedood in het land bij een Taylor Swift-dansklas in Southport.

Via sociale media reageerde Swift eerder al op het incident. Ze condoleerde de nabestaanden en noemde het een schok dat onschuldige kinderen werden gedood.