NOS Nieuws • vandaag, 18:20 Fans Taylor Swift zingend op straat in Wenen na afgelasten concerten

Fans van Taylor Swift verzamelen zich sinds gisteren op straat in Wenen nadat de concerten van de popartiest werden afgelast. Op verschillende plekken in het centrum ruilen de 'swifties' armbandjes met songteksten en zingen mee met nummers.

De drie concerten van Swift in Wenen werden afgelast nadat de politie twee mannen had aangehouden die worden verdacht van het plannen van een aanslag bij een van optredens. Inmiddels is er nog een derde verdachte aangehouden.

Op de Cornelius Strasse, een verwijzing naar het nummer Cornelia Street, hebben de fans een boom volgehangen met de armbandjes die kenmerkend zijn voor de swifties. Ook kunnen de fans in het hele centrum gratis eten en spullen krijgen op vertoon van hun ticket.

Fans van Taylor Swift zingen in de straten van Wenen:

Noortje de Vries (26) had een ticket voor het geannuleerde concert van gisteren en voegde zich 's avonds bij de andere fans van Swift in het centrum van Wenen. "Heel het plein stond vol met swifties, iedereen had de outfit aan die ze eigenlijk naar het concert zouden dragen en er werd heel hard meegezongen."

Bij de Swarovski-winkel in Wenen konden mensen met een ticket gisteren en vandaag een gratis ketting krijgen, met enorme rijen als gevolg, vertelt De Vries. Zelf heeft ze ook geprobeerd om er een te krijgen, "maar ze waren binnen een uur weg".

Op andere plekken is er gratis ijs, een gratis burger of een gratis drankje. En verschillende musea in de stad bieden gratis toegang voor iedereen met een concertkaartje.

Bij bioscopen zijn er popcornbuckets te krijgen in stijl van The Eras Tour, de naam van de concertreeks. Maar ook die waren erg gewild, zegt De Vries. "We zijn vier bioscopen afgegaan, maar ze waren allemaal al weg."

Een vriendin van haar wist er toch nog een te bemachtigen, bij een bioscoop op zo'n anderhalf uur rijden van de Oostenrijkse stad.

De Vries vond het heel fijn om alsnog samen te komen met andere fans. "Je baalt toch wel ontzettend. Dan is het fijn als je de binnenstad in komt, andere swifties ziet en elkaar een glimlach geeft van: we hebben dezelfde pijn, maar we gaan er het beste van maken'. Dat klinkt heel cheasy, maar het heeft wel een beetje geholpen bij het verwerken."