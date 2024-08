Verdachte bekent plan voor Swift-concert Wenen, wilde zichzelf opblazen

Correspondent Chiem Balduk:

"Is Oostenrijk is de terreurdreiging volgens de autoriteiten al maandenlang hoog. Dat heeft er onder meer mee te maken dat er al een aantal arrestaties is geweest van terreurverdachten die banden zouden hebben met IS en dan vaak specifiek de IS-tak ISK. Dat is een afsplitsing die actief is in Centraal-Azië en ook de verantwoordelijkheid opeiste voor de aanslag op een concerthal in Moskou dit jaar.

Oostenrijk zou een van de landen zijn met een grote ISK-aanhang vanwege de grote Centraal-Aziatische diaspora daar. Dus je kunt je voorstellen dat de angst voor een aanslag heel groot is. Dat zagen we ook afgelopen Kerst en Oud en Nieuw nog: toen was er sprake van dreiging in Wenen. Met Pasen was er opnieuw een waarschuwing. In Oostenrijk zetten ze dus alles op alles om te voorkomen dat het daadwerkelijk tot een aanslag komt."