Reuters Taylor Swift eerder dit jaar tijdens een optreden in Tokio

NOS Nieuws • vandaag, 21:36 Taylor Swift terug op het podium na afgelaste concerten om terreurdreiging

Voor het eerst sinds drie concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgelast vanwege terreurdreiging treedt de Amerikaanse popster vandaag weer op. De zangeres staat vanavond in een uitverkocht Wembley. Het is de eerste van vijf shows in Londen.

Rond het concert zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo mogen fans zonder kaartje zich niet rond het stadion bevinden. Bij eerdere optredens van Swift kwamen grote groepen fans zonder kaartje naar de plekken waar de popster optrad om het concert buiten te volgen. Ook mogen fans geen rugzakken groter dan A4-formaat meenemen.

Volgens de politie gaat het om voorzorgsmaatregelen en zouden er geen aanwijzingen zijn voor een terreuraanslag.

Verdachten opgepakt in Wenen

Vorige week gingen drie concerten van Swift in Wenen niet door nadat de politie twee mannen had aangehouden die een terreuraanslag wilden plegen tijdens een concert.

Een van de twee verdachte bekende al snel dat hij zichzelf wilde opblazen bij het optreden. De 19-jarige man heeft trouw gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat (IS). Later werd er een derde verdachte aangehouden. De Oostenrijkse bondskanselier Nehammer meldde op X dat "een tragedie" is voorkomen.

Het afgelasten van de concerten in Wenen was een grote teleurstelling voor de 'Swifties', de fans van de Amerikaanse popster. Ze staan bekend als erg fanatiek. Bij de concerten van Swift komen vaak ook veel fans uit andere landen. In Wenen zouden in totaal 170.000 fans de concerten bijwonen.

Aanslag Southport

Swift treedt ook voor het eerst op sinds een 17-jarige jongen drie jonge kinderen doodstak in de Britse plaats Southport. Dit gebeurde tijdens een Taylor Swift-dansles voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Via sociale media reageerde Swift al op het incident. Ze condoleerde de nabestaanden en noemde het een schok dat onschuldige kinderen werden gedood.

De dagen na de steekpartij waren er op veel plaatsen in Engeland gewelddadige rellen. Meerdere agenten raakten hierbij gewond.

Fans verwachten dat Swift vanavond stil zal staan bij het afgelasten van de concerten in Wenen en een nummer zal opdragen aan de slachtoffers van de steekpartij.

Wembley zal de komende dagen elke avond gevuld zijn met 90.000 bezoekers die Swift willen zien optreden