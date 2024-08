Britse man doodgebeten door eigen bulldog

Een man in Engeland is afgelopen dinsdag doodgebeten door zijn eigen hond. Het baasje werd thuis aangevallen door de bulldog en werd 's avonds dood gevonden. De Engelse politie heeft de hond doodgeschoten.

Het incident gebeurde in Accrington, een kleine veertig kilometer ten noorden van Manchester. Het slachtoffer is een man van 53. Het is niet duidelijk hoe het precies is misgegaan.