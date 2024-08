Reuters Trump achter glas in North Carolina

NOS Nieuws • vandaag, 22:47 Zwaarbeveiligde Trump houdt voor het eerst sinds aanslag weer buitenbijeenkomst

Donald Trump heeft voor het eerst sinds de aanslag op zijn leven een campagnebijeenkomst in de open lucht gehouden.

De oud-president sprak op een podium achter kogelvrij glas zijn aanhangers toe in Asheboro in de staat North Carolina:

Naast glasplaten waren aan weerszijden van het podium zeecontainers geplaatst, die een extra buffer opwierpen tegen mogelijke aanslagen. Ook lagen er sluipschutters op daken. Aan het eind van de bijeenkomst kwam de oud-president achter het glas vandaan, stapte hij van het podium af en schudde hij aanhangers de hand.

Trump hield meerdere bijeenkomsten sinds de aanslag van vorige maand, maar die waren allemaal binnen. Trump liet tijdens die bijeenkomsten weten ook graag weer buiten campagne te willen voeren.

Beschadigd oor

Trump werd 13 juli in een oor geraakt bij een bijeenkomst in Pennsylvania. Vanuit zowel Republikeinse als Democratische hoek was toen veel kritiek op de veiligheidsmaatregelen die waren getroffen. Zo kon schutter Thomas Matthew Crooks op 120 tot 150 meter van de oud-president op een dak klimmen zonder dat beveiligers ingrepen. Als gevolg van de aanslag stapte de directeur van de Amerikaanse Secret Service Kimberly Cheatle op.

Terwijl de Democraten deze week hun grote Democratische Nationale Conventie in Chicago houden, brengt Trump een bezoek aan staten die cruciaal zijn in de presidentsrace. Het is de week met de meeste bijeenkomsten voor Trump sinds de Republikeinse conventie in juli.

Swing State

North Carolina is een swing state, een staat waar zowel de Democraten als de Republikeinen kunnen winnen. De swing states spelen een cruciale rol in de strijd tussen Trump en zijn Democratische rivaal Kamala Harris. Een groot deel van hun verkiezingscampagne houden de twee kandidaten en hun running mates daarom in deze staten. Vorige week bracht de oud-president ook al een bezoek aan de staat. Toen sprak hij een menigte toe in Asheville.

Ondertussen lijkt het erop dat de onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy junior uit de race stapt. Volgens nieuwszender ABC News gaat hij dat eind deze week aankondigen. Kennedy maakt geen kans om president te worden, maar kan wel stemmen afsnoepen van Harris en Trump.