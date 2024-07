AFP Kimberly Cheatle

NOS Nieuws • vandaag, 16:52 • Aangepast vandaag, 19:49 Directeur Secret Service stapt op om moordaanslag op Trump

De directeur van de Amerikaanse Secret Service Kimberly Cheatle heeft haar ontslag ingediend naar aanleiding van de aanslag op oud-president Trump. Dat heeft ze bekendgemaakt in een e-mail aan haar medewerkers.

De Secret Service beveiligt presidenten en oud-presidenten. Op de dienst was veel kritiek van zowel Republikeinen als Democraten omdat de schutter die Trump deze maand in Pennsylvania beschoot te laat door beveiligers werd opgemerkt.

"Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de gebrekkige beveiliging", stelt zij in de e-mail, die persbureau AP inzag. "Vanwege de recente gebeurtenissen heb ik met een zwaar gemoed besloten op te stappen als jullie directeur."

Cheatle werkte bijna 30 jaar voor de dienst. Ze was onder meer als beveiliger betrokken bij de evacuatie van toenmalig vicepresident Dick Cheney uit het Witte Huis in 2001 tijdens de aanslagen van 11 september.

Later was ze verantwoordelijk voor de beveiliging van Joe Biden in zijn tijd als vicepresident. Ze verliet de Secret Service in 2021, maar kwam in 2022 op verzoek van president Biden terug en werd directeur. Ze was de tweede vrouw ooit die aan het hoofd stond van de dienst.

Schoten vanaf het dak

Bij de aanslag op Trump was de schutter op een dak geklommen van een gebouw aan de rand van het terrein waar een campagnebijeenkomst was. Vanaf dat punt wist hij meerdere schoten te lossen in de richting van de oud-president, die daarbij gewond raakte aan zijn oor. Een omstander kwam om. Na de aanslag werd de man door scherpschutters gedood.

Cheatle werd daarover gisteren gehoord in het Huis van Afgevaardigden en stelde toen dat de dienst op 13 juli had gefaald. Aan het begin van de hoorzitting over de aanslag nam zij de volle verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Tegenover Trump had ze eerder telefonisch al haar excuses aangeboden.

Cheatle noemde de mislukte aanslag op Trump gisteren "de grootste operationele mislukking van de Secret Service in decennia":

President Biden zegt in een eerste reactie dat hij binnenkort een nieuwe directeur zal aanwijzen en Cheatle het allerbeste wenst. Volgens hem was ze "onbaatzuchtig toegewijd" en "riskeerde ze haar leven om onze natie te beschermen". "Het onafhankelijke onderzoek naar wat er 13 juli gebeurde gaat door. Wat er die dag is gebeurd mag nooit meer gebeuren."

Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemt het "hoog tijd" dat Cheatle vertrok. "Ik ben er blij mee", reageert hij. "Ik ben blij dat ze gehoor heeft gegeven aan de oproep van zowel Republikeinen als Democraten. Nu moeten we de scherven bij elkaar vegen. We moeten het vertrouwen van het Amerikaanse volk en het vertrouwen in de Secret Service als dienst terugwinnen."

Trump heeft nog niet gereageerd op Cheatles vertrek. Wel plaatste hij enkele minuten na het nieuws daarover een bericht op zijn eigen socialemedianetwerk. "De regering van Biden en Harris heeft mij niet beschermd en ik moest een kogel opvangen voor de democratie. Het was een eer om dat te doen" - de laatste zin, zoals Trump vaker doet, geheel in hoofdletters geschreven.