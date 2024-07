AFP Donald Trump op het Republikeinse partijcongres in Milwaukee

NOS Nieuws • vandaag, 05:13 • Aangepast vandaag, 06:29 Trump in eerste toespraak na moordaanslag: 'Te pijnlijk om over te praten'

Donald Trump heeft voor het eerst in het openbaar gesproken sinds de mislukte moordaanslag op hem vorige week. Op het Republikeinse partijcongres in Milwaukee accepteerde hij officieel zijn nominatie als presidentskandidaat.

In zijn toespraak van ruim anderhalf uur riep hij op tot eenheid. Hij zei ook dat de aanslag "te pijnlijk" is om over te praten, maar gaf vervolgens wel een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen. De Republikein droeg nog altijd een grote pleister op zijn oor.

Zo vertelde Trump zelf over de aanslag:

1:56 Trump over aanslag op zijn leven: 'Er lag overal bloed'

Trump vertelde hoe hij bij zijn toespraak in Pennsylvania afgelopen zaterdag op een gegeven moment opzijkeek, naar een scherm waar een grafiek met cijfers over illegale migratie stond. "Het was de grafiek die mijn leven redde. Ik keek naar rechts en hoorde een luid zoemend geluid. Toen werd ik heel hard in mijn oor geraakt door iets."

"Ik dacht: wow, wat was dat? Dat kon alleen maar een kogel zijn. Toen ik aan mijn oor voelde, zat er overal bloed. Op dat moment wist ik meteen dat we werden aangevallen. Ik liet me direct op de grond vallen, waarna er meer kogels werden afgevuurd."

'God aan mijn zijde'

Hoewel de Secret Service, die Trump moest beschermen, direct na de aanslag kritiek te verduren kreeg omdat agenten de schutter niet hadden opgemerkt, sprak Trump juist zijn waardering uit. "De moedige Secret Service-agenten haastten zich naar het podium. Het zijn geweldige mensen. Ze sprongen boven op mij om me te beschermen."

"Het verbazingwekkende is: als ik mijn hoofd niet had bewogen, had de kogel me in mijn hoofd geraakt en was ik hier niet meer geweest", zei Trump. "Er was overal bloed, maar ik voelde me toch erg veilig, omdat ik God aan mijn zijde had."

Bij de aanslag kwam wel een toeschouwer om het leven, een oud-brandweercommandant. Het uniform van het slachtoffer stond opgesteld op het podium. Trump omhelsde het en riep op tot een moment stilte ter nagedachtenis.

AFP Trump kust de brandweerhelm van Corey Comperatore, de man die zaterdag werd doodgeschoten

Trump zei verder dat hij het belangrijk vindt dat er meer eenheid komt bij het Amerikaanse volk. "De tweedeling in onze maatschappij moet genezen worden. Ik wil voor heel Amerika president zijn, niet alleen voor de helft. Dat kun je anders geen overwinning noemen. We moeten samen sterk staan, anders vallen we uit elkaar."

Hij zei dat hij op dag 1 van zijn tweede termijn als president direct wil inzetten op twee zaken: het sluiten van de grenzen en "drill, baby, drill". Daarmee doelt hij op het herstarten van boringen naar olie in Alaska.

De toespraak van Trump was het slotstuk van de vierdaagse Republikeinse partijconventie, waar J.D. Vance werd aangewezen als vicepresidentskandidaat. De 39-jarige senator uit Ohio haalde gisteren in zijn eerste toespraak meteen hard uit naar president Biden.

Correspondent Verenigde Staten, Ryan Hermelijn: "Trump had van tevoren aangekondigd dat dit een heel andere acceptance speech zou worden. En met zijn persoonlijke, emotionele details van de moordaanslag en oproep tot nationale eenheid kun je dat ook wel degelijk zo noemen. Maar de tweede helft van de toespraak bestond uit het afdraaien van bekende verwijten aan het adres van de Democraten en president Biden, die hij slechts één keer bij naam noemde. Hij schetste een beeld van een land op de rand van de afgrond met een lange lijst problemen die hij alleen kan oplossen. Deze conventie laat een Republikeinse Partij zien die compleet in Trumps evenbeeld is herschapen. Zelfs zijn grootste tegenstanders, onder wie oud-presidentskandidaat Nikki Haley, slikten hun kritiek in en schaarden zich volledig achter hem. Dus je kunt zeker concluderen dat de oproep tot eenheid na de mislukte moordpoging in ieder geval door Trumps eigen partijgenoten is opgevolgd."