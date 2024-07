AFP Beveiligers escorteren Trump van het podium

NOS Nieuws • vandaag, 00:41 • Aangepast vandaag, 06:16 Trump geraakt aan oor bij moordaanslag tijdens campagnebijeenkomst

De Amerikaanse oud-president en huidig presidentskandidaat Donald Trump is gewond geraakt aan zijn rechteroor toen een man het vuur op hem opende bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Volgens de FBI gaat het om een moordaanslag.

Een Trump-aanhanger kwam door de schoten om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

De schutter opende volgens de geheime dienst het vuur op Trump vanaf een hoog punt buiten het terrein van de bijeenkomst. Een scherpschutter kon de dader vrijwel direct na de schoten doodschieten.

Kijk hier wat er gebeurde:

1:33 Het moment van de aanslag

"Een kogel raakte me aan de bovenkant van mijn oor", laat Trump in een eerste reactie weten. "Ik wist meteen dat er iets mis was, omdat ik iets hoorde langs vliegen en de kogel door mijn huid voelde gaan. Er was veel bloed, dus toen had ik door wat er gebeurde."

De oud-president was kort na middernacht (Nederlandse tijd) bezig aan een toespraak in de stad Butler toen luide knallen klonken. Op beelden is te zien hoe Trump aan zijn oor voelt en naar beneden duikt, terwijl ook het publiek achter hem wegduikt.

Vervolgens wordt hij met bebloed gezicht door zijn beveiligers weggevoerd terwijl hij zijn vuist in de lucht steekt naar zijn aanhang. Daarna wordt hij in een auto geduwd.

Trump liet kort na de schietpartij weten dat het goed met hem ging en dat hij werd onderzocht in een medische post. Volgens de zender CBS heeft hij het ziekenhuis inmiddels alweer verlaten.

Dader nog niet geïdentificeerd

Over de identiteit en het motief van de dader is nog niets bekend. De FBI zegt alles op alles te zetten om de naam van de schutter te achterhalen. Amerikaanse media spreken van een twintiger uit de buurt maar geven verder nog geen details.

Politieagenten zouden volgens persbureau AP een semiautomatisch wapen hebben gevonden dat werd gebruikt bij de aanval. Volgens de FBI waren er vooraf geen aanwijzingen dat er een verhoogde dreiging was.

Sla de carrousel over Getty Images Lijfwachten beschermen een bebloede Trump

AP Bewakers werkten de presidentskandidaat tegen de grond uit bescherming

AP Donald Trump zwaait met bebloed gezicht naar zijn aanhangers

AP Trump werd weggevoerd met een bebloed hoofd

AP Trump stak zijn vuist in de lucht toen hij werd weggevoerd door bewakers

AP Aanwezigen op de bijeenkomst zochten dekking

AP De aanwezigen bleven in schok achter

President Biden zei in een eerste reactie dat hij "dankbaar is dat Trump veilig is en dat het goed met hem gaat". Hij stelde "dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten". De president heeft inmiddels met Trump gesproken, meldt het Witte Huis.

Eerder presidenten beschoten

De laatste president of oud-president die voor Trump werd beschoten is Ronald Reagan. Hij werd in 1981 onder vuur genomen nadat hij een toespraak had gehouden voor een hotel in Washington. Reagan raakte zwaargewond, maar herstelde.

Eerdere presidenten die werden beschoten zijn onder anderen Theodore Roosevelt in 1912 (werd naar eigen zeggen gered door zijn toespraak van tientallen kantjes die hij meedroeg), Franklin Delano Roosevelt in 1933 en Harry Truman in 1950.

Vier presidenten werden gedood door schutters: de eerste was Abraham Lincoln in 1865, daarna James Garfield (1881) en William McKinley (1901) en ten slotte John F. Kennedy in 1963.