EPA Secret Service-directeur Kimberly Cheatle (midden) arriveert bij het Huis van Afgevaardigden om te getuigen

NOS Nieuws • vandaag, 17:19 • Aangepast vandaag, 21:02 Secret Service-baas in verhit verhoor over aanslag Trump: 'Hebben gefaald'

"De plechtige missie van de Secret Service is het beschermen van de leiders van ons land. Op 13 juli hebben we gefaald." Dat stelt Kimberly Cheatle, directeur van de Amerikaanse Secret Service, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van oud-president Trump. Cheatle getuigde vandaag in het Huis van Afgevaardigden voor de commissie die toezicht houdt op de dienst over de mislukte moordaanslag op Trump.

De aanslag vond ruim een week geleden plaats tijdens een campagnebijeenkomst van Trump in Butler, in de staat Pennsylvania. De 20-jarige Thomas Matthew Crooks opende het vuur vanaf een dak tegenover het podium waar de oud-president een toespraak hield. Trump raakte hierbij gewond aan zijn oor, iemand in het publiek werd gedood, twee anderen raakten zwaargewond.

Aan het begin van de hoorzitting over de aanslag nam Cheatle de volle verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Ook tegenover Trump had ze in een telefoongesprek haar excuses aangeboden, vertelde ze.

Verhit verhoor

Hoewel Cheatle zich schuldbewust toonde, werd het verhoor steeds verhitter omdat de Secret Service-directeur op veel vragen geen antwoord had. Ze kon niet verklaren hoe Crooks op het dak had kunnen komen en waarom hij niet eerder was uitgeschakeld. Sommige commissieleden lieten weten het "onacceptabel" te vinden dat Cheatle naar hun mening meer informatie met de media had gedeeld dan met hen.

Cheatle noemde de mislukte aanslag op Trump "de grootste operationele mislukking van de Secret Service in decennia":

0:51 Secret Service: 'We hebben gefaald'

Prominente Republikeinen riepen direct na de schietpartij al op tot het aftreden van Cheatle. Gedurende het verhoor vandaag lieten commissieleden blijken dat de Secret Service-directeur wat hen betreft moet stoppen. Byron Donalds zei dat hij tot de zitting hierover nog geen mening had, maar sprak nu van "grove incompetentie". "Naar mijn mening moet u worden ontslagen, onmiddellijk."

"Dit zijn simpele vragen om te beantwoorden", sprak Donalds. "Ik weet vrij zeker dat ik van mijn kinderen meer antwoorden zou krijgen dan ik vandaag van u krijg als ik hen zou vragen om details als ze in de problemen zaten."

Cheatle lijkt niet van plan om op te stappen. Ze zegt zo transparant mogelijk te zijn over alles wat er is gebeurd.

Wel verdacht, geen dreiging

Kort na de aanslag kwamen er berichten naar buiten dat Crooks al was gezien bij het campagneterrein en op sommige bezoekers een verdachte indruk maakte. Cheatle erkende bij de commissie dat Crooks als "verdacht" was geïdentificeerd voordat Trump het podium opging. Maar hij werd volgens haar niet beschouwd als een "echte dreiging". In dat geval was het evenement wel stilgelegd, zei ze.

Op de vraag waarom Crooks ongehinderd het dak op kon komen en daar geen agenten waren, zei de Secret Service-directeur alleen dat ze de uitkomsten van de lopende onderzoeken afwacht. Dat leidde tot gemopper onder de commissieleden.

Republikeinen beweerden eerder dat de Secret Service Trump niet optimaal heeft beveiligd. Daarover zei Cheatle dat alle middelen die voor de campagnebijeenkomst op 13 juli waren aangevraagd, waren verstrekt. "Het beveiligingsniveau voor de voormalige president was al ruim vóór de campagne verhoogd en is gestaag toegenomen naarmate de dreiging toenam."

1:33 Het moment van de aanslag op Trump