Visma-renner Van Baarle breekt heup bij val in tweede etappe Vuelta

Dylan van Baarle blijkt zondag bij zijn val in de tweede etappe van de Vuelta een heup te hebben gebroken.

De renner van Visma-Lease a Bike, mee als knecht van kopman Sepp Kuss en de op de puntentrui azende Wout van Aert, kwam in de rit van Cascais naar Ourém 90 kilometer voor de finish tijdens de bevoorrading ten val. Hij stapte weer op zijn fiets en wist zelfs weer aan te sluiten bij het peloton, maar hield het op zo'n 50 kilometer van de meet toch voor gezien.

De 32-jarige Van Baarle kende al een pechseizoen. Hij moest een deel van het voorjaar missen door ziekte en ontbrak in de Tour door een sleutelbeenbreuk, die hij begin juni had opgelopen bij een tuimeling in het Critérium du Dauphiné.