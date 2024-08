ANP Kaden Groves

NOS Wielrennen • vandaag, 18:33 Groves wint sprint in Vuelta, Van Aert nieuwe leider, maar raakt Van Baarle kwijt

Kaden Groves heeft de tweede etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Australiër van Alpecin-Deceunick was duidelijk de sterkste in de massasprint.

Wout van Aert werd tweede en nam dankzij de bonificaties de rode leiderstrui over van Brandon McNulty. Een domper op de feestvreugde bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike was het uitvallen van Dylan van Baarle na een valpartij.

Schaarse sprintkans

In de tweede etappe van badplaats Cascais naar Ourém moesten liefst 2.800 hoogtemeters worden overwonnen. En toch twijfelde niemand eraan dat deze rit uit zou lopen op een van de schaarse kansen op een massasprint.

Vooral Van Aert keek reikhalzend uit naar die sprint. Na zijn derde plaats in de tijdrit van zaterdag zou hij namelijk een dubbelslag kunnen slaan.

Ook de rest van het peloton leek zich bij voorbaat al neer te leggen bij een sprint, want de eerste twee uren verliepen met een gemiddelde snelheid van amper 33 kilometer per uur. Een tempo dat een geoefende wielertoerist ook moet aankunnen.

Van een jacht op de twee Spaanse koplopers, Luis Ángel Maté (Euskaltel) en Ibon Ruiz (Kern Pharma), was amper sprake, maar ruim 50 kilometer voor de finish waren ze toch weer terug.

Getty Images Maté en Ruiz vormen de vroege kopgroep

De 40-jarige Maté zou je kunnen kennen van de Vuelta van 2022, die van start ging in Nederland. Ook toen was hij al veelvuldig in de aanval te zien was, omdat hij destijds voor elke kilometer in de vlucht een boom doneerde aan zijn door bosbranden geteisterde thuisregio - wilde zich in zijn laatste koersjaar duidelijk graag nog een keer laten zien.

Dit keer leverde zijn vlucht alleen de bonus op van de tussensprint, want vlak daarna werden de twee ingelopen. Groves won dat sprintje, voor Van Aert en de Tsjech Mathias Vacek, die zelfs nog voor Van Aert eindigde in de tijdrit en dus ook hoop koesterde op de leiderstrui.

Van Baarle valt uit

Niet veel later werd Dylan van Baarle de eerste uitvaller van de Vuelta. De Nederlander van Visma-Lease a Bike kwam eerder in de rit tijdens de bevoorrading ten val, stapte met een van pijn vertrokken gezicht toch weer op de fiets, maar hield dat niet heel lang vol.

Zijn uitvallen past in een pechjaar, waarin hij kwakkelend en ziek geen rol speelde in de voorjaarsklassiekers en daarna de Tour de France moest missen door een val in het Critérium du Dauphiné.

NOS Dylan van Baarle is gevallen en moet even later opgeven.

Ook op de Alto de Batalha (vierde categorie) met de top op een kleine 20 kilometer van de finish bleven aanvallen uit, maar kreeg Vacek te maken met pech.

Het tempo op dat klimmetje lag echter zo laag dat hij makkelijk kon terugkeren en tijdrijder Stefan Küng - die als nummer vier van de tijdrit in de voor hem ongebruikelijke bergtrui gestart was - zowaar de bergpuntjes kon pakken.

In de nerveuze slotfase ging het nog een keer mis, met een valpartij waar onder anderen Joshua Tarling, Jhonatan Narvaez en de klassementshoop van DSM-firmenich-PostNL, Max Poole, bij betrokken waren.

Daarna mocht Groves sprinten naar zijn vijfde zege in Vuelta in de laatste drie edities, voor Van Aert en Corbin Strong.