Visma met titelverdediger Kuss en drie Nederlanders naar Vuelta, Arensman kopman Ineos

Met drie Nederlandse renners en titelverdediger Sepp Kuss als kopman begint Visma - Lease a Bike zaterdag aan de Vuelta a España. Dylan van Baarle, Steven Kruijswijk en Robert Gesink zijn de Nederlandse helpers van de Amerikaanse klimmer.

De Vuelta begint zaterdag met een tijdrit in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Eigenlijk zouden Van Baarle en Kruijswijk dit jaar de Tour de France rijden, maar door een valpartij in de Dauphiné moest het duo geblesseerd afhaken. Ook Kuss kon wegens een coronabesmetting niet meedoen in Frankrijk.

ANP Steven Kruijswijk

De Amerikaan won vorig jaar verrassend de Vuelta, voor zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Met de winst in de Ronde van Burgos kende hij vorige week een goede voorbereiding.

"Het was een heel bevredigend gevoel om in Burgos te winnen, een fijne bevestiging," zegt Kuss op de website van zijn ploeg. "Ik kon me snel over de teleurstelling van het missen van de Tour heen zetten, maar het was zeker een domper. Gelukkig kon ik me daarna focussen op de Vuelta."

Naast Kuss rijdt ook de jonge Belg Cian Uijtdebroeks voor het klassement. Zijn landgenoot Wout van Aert gaat voor etappezeges naar Spanje.

Van Aert debuteert in de Spaanse ronde. "Tijdens de Tour vond ik tegen het einde pas echt mijn goede benen terug, wat me ook in staat stelde om op de Olympische Spelen een goed resultaat neer te zetten. Ik voel me zeker niet uitgeblust", zegt Van Aert.

ANP Kuss won vorig jaar de rode trui

"Het is natuurlijk afwachten hoe mijn lichaam reageert op het rijden van twee grote rondes in een jaar, simpelweg omdat ik het nog nooit eerder heb gedaan. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik deze Vuelta goed kan verteren, ook omdat ik andere jaren vaak veel vermoeider uit de Tour kwam."

De ploeg bestaat verder uit de Hongaar Attila Valter en de Italiaan Edoardo Affini.

Arensman

Thymen Arensman is door Ineos Grenadiers geselecteerd voor de Vuelta. De Nederlander deelt het kopmanschap met de Spanjaard Carlos Rodriguez. De 24-jarige Arensman werd twee jaar geleden zesde in het eindklassement.

De andere renners van de Britse ploeg zijn Jhonatan Narvaez (Ecuador), Brandon Rivera (Colombia), Oscar Rodriguez (Spanje), Laurens De Plus (België), Kim Heiduk (Duitsland) en Joshua Tarling (Groot-Brittannië).