Kuss wint na Tour-deceptie en valpartijen belangrijke voorbereidingskoers op Vuelta

Voor Kuss, die vorig jaar de Vuelta a España op zijn naam schreef, begon de Spaanse voorbereidingskoers nog in mineur. Zowel in de eerste als in de tweede etappe kwam hij ten val, waardoor hij gehavend naar de derde etappe trok. Dat was de belangrijkste rit voor klimmers, met aankomst bovenop Lagunas de Neila.