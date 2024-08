Amerikaanse krijgt twaalf jaar cel in Rusland na donatie aan Oekraïne

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"De vraag rijst natuurlijk of Karelina niet meegenomen had kunnen worden in de grote gevangenenruil van ruim twee weken geleden, waarbij onder meer de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich van The Wall Street Journal en de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan zijn vrijgekomen.

Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die in aanmerking kwamen om uitgeruild te worden. Bij Karelina speelt ook mee dat ze nog niet was veroordeeld, en voor Rusland is dat altijd noodzakelijk om iemand uit te wisselen.

De snelheid waarmee haar zaak nu behandeld is, zou erop kunnen duiden dat ze binnenkort wel betrokken is bij een gevangenenruil. Het zou kunnen dat ze is opgepakt, juist om straks weer uit te ruilen, maar we moeten zien hoe dat verder gaat. Daar hebben we op dit moment geen enkele indicatie voor."