Amerikaan vast in Rusland voor confrontatie met agent

In Moskou is een Amerikaan gearresteerd voor het aanvallen van een politieagent, melden Russische staatsmedia. Hij zit na voorgeleiding voor een rechtbank in de Russische hoofdstad in voorlopige hechtenis.

De in 1978 geboren Joseph Tater kwam maandagavond in aanvaring met de Russische politie nadat hij tevergeefs had geprobeerd bij een Hotel in Moskou in te checken. Hij zou volgens staatspersbureau Interfax niet de daarvoor benodigde Russiche migratiekaart hebben kunnen tonen, een document dat buitenlandse reizigers krijgen als ze Rusland binnenkomen.