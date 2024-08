Reuters Whelan omhelst Harris, met op de achtergrond Biden

NOS Nieuws • vandaag, 06:11 • Aangepast vandaag, 06:31 Vrijgelaten Amerikanen ontvangen door Biden: 'Dit voelt fantastisch'

De drie Amerikanen die gisteren vrijgekomen zijn na een gevangenenruil met Rusland, zijn aangekomen in de VS. Vlak voor middernacht plaatselijke tijd landde het vliegtuig dat de drie van het Turkse Ankara naar de luchtmachtbasis Andrews bij de Amerikaanse hoofdstad Washington bracht.

Een voor een kwamen oud-marinier Paul Whelan en de journalisten Evan Gershkovich en Alsu Kurmasheva de vliegtuigtrap af, waar ze werden begroet door president Biden en vicepresident Harris. Als oud-militair salueerde Whelan naar de bevelhebber, om hem vervolgens hartelijk te omhelzen.

Na die officiële ontvangst wachtten de familieleden van de vrijgelaten Amerikanen, die hen onder applaus in de armen vielen. Whelan werd begroet door zijn vrouw, Gershkovich tilde zijn moeder op voordat hij zijn vader begroette en Kurmasheva werd door haar dochters omhelsd.

"Dit voelt fantastisch", zei Biden toen hem om een eerste reactie werd gevraagd. "We zijn hier zo lang mee bezig geweest."

Bekijk hier hoe de drie Amerikanen werden onthaald:

0:55 Emotionele aankomst vrijgelaten Amerikanen in Washington

Biden bedankte nogmaals de andere landen die hebben meegeholpen bij de gevangenenruil, met name Duitsland en Slovenië. "Dat was het moeilijkste: om andere landen iets te vragen dat tegen hun eigenbelang inging", verklaarde Biden. "Maar ze deden wat nodig was en durfden een risico voor ons te nemen."

Biden zei niet bang te zijn dat deze gevangenenruil een precedent schept en andere landen ook Amerikanen zullen gijzelen om eigen burgers vrij te krijgen. "Dat soort dingen gebeurt de hele geschiedenis al. Het is mijn taak om het te voorkomen en hen anders weer terug te krijgen. Ik vind niet dat we ze in een cel moeten laten rotten."

Naast de president en familieleden was er ook veel pers aanwezig, onder wie ook Gershkovich' hoofdredacteur Emma Tucker van The Wall Street Journal. Zijn familie had eerder al in een persbericht gezegd 491 dagen op dit moment te hebben gewacht. "We kunnen niet wachten om hem de grootste knuffel te geven en zijn lieve en moedige glimlach van dichtbij te zien."

Sla de carrousel over Reuters Gershkovich wordt ontvangen door Harris

Reuters Gershkovic omhelst zijn moeder

Reuters Het gezin van Kurmasheva begroet haar

Van de drie heeft Whelan het langst doorgebracht in Russische gevangenschap: hij werd in 2018 opgepakt wegens spionage en was veroordeeld tot 16 jaar cel. Gershkovich zat sinds maart vorig jaar vast en Kurmasheva sinds afgelopen oktober. In alle drie de gevallen had Rusland volgens president Biden "geen enkele legitieme reden" voor de veroordeling.

Naast deze drie Amerikanen zijn er ook vijf Duitsers en acht Russische politieke gevangenen vrijgelaten. Zij arriveerden gisteravond laat op de luchthaven van Keulen, waar ze werden opgevangen door bondskanselier Scholz. Geen van hen heeft nog met de pers gepraat.

De tien Russen die gisteren uit vijf westerse landen naar huis vlogen, werden op het vliegveld van Moskou opgewacht door president Poetin. Hij omhelsde hen een voor een bij aankomst.

U.S. Government De vrijgelaten Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva en Paul Whelan in een vliegtuig