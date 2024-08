Blijdschap en enig ongemak na grote gevangenenruil

VS-correspondent Marieke de Vries:

"De typen gevangenen staan natuurlijk niet in verhouding tot elkaar, mensenrechtenactivisten en journalisten uitruilen voor veroordeelde moordenaars. Daar is ook veel kritiek op hier in Amerika. De vraag rijst of dit niet een precedent kan scheppen voor andere landen die vijandig staan tegenover het Westen, of die nu ook onschuldige burgers gevangen kunnen zetten in de hoop die mensen terug te kunnen ruilen.

Maar over het algemeen wordt er toch gesproken over een grote deal, de grootste gevangenenuitruil sinds het uitbreken van de Koude Oorlog. Daar hebben de Amerikanen heel veel voor over gehad.

Er is veel voor nodig geweest om zeven westerse landen samen te laten werken. Velen denken dan ook dat Poetin dit moment heeft aangegrepen voor de deal, voor de verkiezingen in Amerika, omdat Biden de enige president is die zo'n grote coalitie van westerse landen voor elkaar kon krijgen. Men denkt dat Poetin dat heeft ingezien."