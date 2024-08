EPA Een Russische bewaker in de rechtbank waar Evan Gershkovich werd veroordeeld

NOS Nieuws • vandaag, 05:48 Grote gevangenenruil tussen Rusland en Westen lijkt op komst

De aanwijzingen stapelen zich op voor een aanstaande gevangenenruil tussen Rusland en het Westen. Zo zijn diverse prominente politieke gevangenen en journalisten in Russische gevangenschap onverwachts verplaatst naar onbekende locaties.

Internationale media noemen Rusland, Belarus, de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije als betrokken landen. Geen van hen heeft er officieel iets over gezegd, maar in Russische staatsmedia wordt duidelijk de suggestie gewekt dat er een ruil aankomt.

Zo zegt de advocaat van een Russische gevangene in de VS dat hij niets over de locatie van zijn cliënt kan zeggen "totdat de uitruil plaatsvindt", schrijft staatspersbureau Ria Novosti. Er wordt beweerd dat vier andere gedetineerde Russen uit een database van Amerikaanse gevangenissen zijn verdwenen.

'Twintig tot dertig gevangenen'

Ook onafhankelijke Russische media gaan voorzichtig uit van een ruil. Mogelijk worden er twintig tot dertig gevangenen vrijgelaten in Rusland, citeert The Moscow Times een anonieme bron. Zonder bewijs te leveren zegt hij dat Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich op de lijst staat. Het is niet bekend of hij is verplaatst.

Gershkovich werd onlangs veroordeeld tot 16 jaar cel wegens spionage. Zijn werkgever, de VS en EU beschouwen het als een schijnproces. President Poetin heeft eerder al in interviews gesuggereerd dat er gesprekken liepen over een gevangenenruil met Gershkovich.

Gratie voor Duitser in Belarus

Verder is het opvallend dat deze week een Duitser in Belarus gratie kreeg van president Loekasjenko. Hij was in juni nog veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij een terrorist en spion zou zijn. Er wordt gespeculeerd dat het pardon van de Duitser Rico Krieger onderdeel is van een grote afspraak.

Een andere naam die nu wordt genoemd is die van Paul Whelan. Deze Amerikaanse ex-marinier zit eveneens vast op aanklacht van spionage, maar is verdwenen uit zijn cel. Zijn advocaat zegt tegen Reuters dat ze bij de gevangenis heeft nagevraagd waar hij is gebleven.

'Medewerkers Navalny'

Ook twee medewerkers van de omgekomen oppositieleider Navalny zouden niet meer in hun gevangenis verblijven. Eveneens van veroordeelde oppositiepoliticus Ilja Jasjin is de verblijfplaats sinds kort onbekend.

Russische telegramkanalen melden dat er speciale overheidsvliegtuigen zijn gevlogen naar plekken waar genoemde gevangen werden vastgehouden. Deze toestellen zouden naar Moskou en de Russische enclave Kaliningrad, tussen Litouwen en Polen, zijn gevlogen.

Ook deze berichten zijn niet geverifieerd, maar dragen bij aan de speculatie dat dit de grootste gevangenenuitruil tussen Rusland en het Westen kan worden sinds de Koude Oorlog.