AFP Mensenrechtenactivist Oleg Orlov begin dit jaar

NOS Nieuws • vandaag, 18:56 Bekende politieke gevangenen in Rusland vermist

In Rusland zijn de afgelopen dagen verschillende bekende politieke gevangenen verdwenen, melden advocaten en naasten van de gevangenen. Zij zeggen niet te weten waar de gevangenen nu verblijven. Het gaat onder anderen om een politicus, een mensenrechtenactivist en voormalige medewerkers van Navalny.

Mensenrechtenactivist Oleg Orlov werd in februari dit jaar veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens zijn kritiek op de oorlog in Oekraïne. Hij is medeoprichter van mensenrechtenorganisatie Memorial. In 2022 kreeg de organisatie samen met het Oekraïense Center for Civil Liberties de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. De instelling is inmiddels verboden in Rusland.

Memorial meldt op Telegram dat Orlovs advocaat hem gisteren wilde bezoeken in Syzran, maar daar te horen kreeg dat Orlov zich niet meer in het detentiecentrum bevond. Waar hij wel is, is onbekend volgens de organisatie.

Voormalige medewerkers Navalny

Onder de verdwenen gevangenen zijn ook meerdere mensen die samenwerkten met Navalny, de oppositieleider die eerder dit jaar in gevangenschap stierf. De man van Lilia Tsjanysjeva meldde haar vermissing op X. Tsjanyjeva werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar. Ze was de eerste medewerker die na Navalny's arrestatie ook werd gearresteerd.

Ook Ksenia Fadejeva werd onlangs veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege haar werk voor Navalny. Ze zou begin deze maand naar een gevangeniskolonie in Novosibirsk zijn gebracht, maar een advocaat die haar gisteren wilde bezoeken kreeg te horen dat Fadejeva "vertrokken" was.

Sla de carrousel over Twitter.com/galmazg1 Lilia Tsjanysjeva

Telegram.com/yashin_russia Politicus Ilja Jasjin

Telegram.com/mizafadeevu Ksenia Fadejeva

Telegram.com/skochilenko_sud Aleksandra Skotsjilenko

Telegram.com/istoriakevina Kevin Liik

Op het Telegramkanaal van politicus Ilja Jasjin wordt gemeld dat zijn advocaat vandaag te horen kreeg dat Jasjin niet meer in de strafkolonie in de regio Smolensk zit. Waar hij nu is, is onbekend. Jasjin is veroordeeld voor het verspreiden van "nepnieuws" over het Russische leger.

Kunstenaar Aleksandra Skotsjilenko werd twee dagen geleden plotseling overgeplaatst naar Moskou, meldt een groep die zich inzet voor zijn vrijlating. De actiegroep zegt bij verschillende gevangenissen navraag te hebben gedaan, maar zonder resultaat. De kunstenaar is veroordeeld vanwege een protestactie begin 2022, waarbij ze prijskaartjes in een supermarkt verving voor anti-oorlogsboodschappen.

Vandaag werd ook bekend dat de 19-jarige Kevin Liik uit de gevangenis in Archangelsk is verdwenen. Zijn moeder had eten opgestuurd naar de strafkolonie, maar ontving vandaag een reactie dat de veroordeelde zich daar niet meer bevindt.

Vorige maand schreef mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport dat Russische politieke gevangenen systematisch worden geïsoleerd van hun naasten. Daarbij wordt ook onaangekondigde overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting als methode ingezet, vaak vlak voordat familieleden op bezoek zouden komen. Dat overkwam ook de vrouw van Orlov al eerder.