EPA Journalist Gershkovich bij de start van het proces in juni

NOS Nieuws • vandaag, 14:10 Amerikaanse journalist Gershkovich in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel. De Russische rechtbank in Jekaterinenburg acht hem schuldig aan spionage. De 32-jarige journalist die schrijft voor The Wall Street Journal spreekt de beschuldigingen tegen. De Russische aanklager had 18 jaar cel tegen hem geëist.

Gershkovich werd in maart vorig jaar opgepakt door agenten van de Russische geheime dienst toen hij op pad was voor een reportage. Volgens de Russische aanklagers was hij bezig om voor de Amerikaanse inlichtingendienst informatie te verzamelen over een Russische tankfabriek. The Wall Street Journal zegt dat hij zijn journalistieke werk aan het doen was en noemt de zaak een 'schijnproces'.

Gevangenenruil

De Amerikaanse journalist kreeg sinds zijn arrestatie wereldwijd veel steun van collega-journalisten. Zijn aanhouding heeft ertoe geleid dat vrijwel alle Amerikaanse journalisten Rusland hebben verlaten, omdat ze zich niet meer veilig voelden.

President Poetin heeft de suggestie gewekt dat Rusland Gershkovich wil inzetten bij een eventuele gevangenenruil. Op die manier kreeg Rusland eind 2022 de in de VS veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout vrij, in ruil voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner. Zij was in Rusland tot negen jaar cel veroordeeld voor drugssmokkel.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp over de mogelijke gevangenenruil: "Poetin heeft een aantal maanden geleden in een interview gesuggereerd dat er gesprekken lopen over een mogelijke gevangenenruil met Gershkovich. Daarbij heeft de Russische president doen vermoeden dat het gaat om een ruil met de Rus Vadim Krasikov, die in Duitsland levenslang heeft gekregen voor moord. Krasikov is naar verluidt een voormalig geheim agent. Dat zou betekenen dat bij de internationale ruil ook Duitsland betrokken moet worden. Dat is juridisch ingewikkeld. Duitsland voelt er weinig voor iemand die een moord heeft gepleegd vrij te laten - dat zou een signaal afgeven dat dit soort liquidaties 'lonend' zijn - en dan ook nog voor een Amerikaanse staatsburger. Toch suggereert Poetin dat er contacten over zijn. Bij de familie van Gershkovich is er hoop op deze ruil. Maar hoe succesvol de onderhandelingen zullen lopen en wat het perspectief is voor Gershkovich, daar is nog geen enkele indicatie voor."

De Amerikaanse president Biden heeft al vaak opgeroepen tot de vrijlating van Gershkovich en noemt de Russische behandeling van de journalist "totaal illegaal". Het Kremlin zegt dat Gershkovich op heterdaad is betrapt op spionagewerk, maar heeft daar tot nu toe nog geen bewijs voor geleverd.

De uitspraak vond vandaag plaats achter gesloten deuren. Gershkovich was alleen eind vorige maand bij de start van het proces te zien. Hij stond toen met kaalgeschoren hoofd in een kooi in de rechtszaal.

Gershkovich is de eerste westerse journalist die na de val van de Sovjet-Unie in Rusland is opgepakt vanwege spionageverdenking.