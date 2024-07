AFP Een bewaker blokkeert een hal in de rechtbank in Jekaterinenburg, op de dag van de tweede zitting in de Gershkovich-zaak

NOS Nieuws • vandaag, 10:59 Zaak tegen Amerikaanse journalist Gershkovich hervat achter gesloten deuren

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is voor de tweede keer voor de Russische rechter verschenen in de zaak waarin hij wordt beschuldigd van spionage. Gershkovich was nu niet te zien voor journalisten, in tegenstelling tot bij de start van de zaak eind vorige maand: toen stond hij minutenlang voor de camera's in een glazen cel, met een kaalgeschoren hoofd.

De rechtbank in Jekaterinenburg zei vandaag dat het proces verder achter gesloten deuren wordt behandeld. Journalisten krijgen pas weer toegang tot de rechtszaal als het vonnis wordt uitgesproken.

AFP Gershkovich eind vorige maand, bij de start van zijn zaak

De 32-jarige Gershkovich, journalist van The Wall Street Journal, werd in maart vorig jaar opgepakt in de stad in de Oeral door agenten van de geheime dienst FSB, toen hij op pad was voor een verhaal. De Russische autoriteiten verdenken hem van spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken claimde eerder deze week nog dat het bewijs tegen Gershkovich "onweerlegbaar" was, maar er is door Rusland tot nu toe nog niets gedeeld ter ondersteuning van de verdenking tegen de journalist.

De beschuldigingen aan zijn adres zijn onder meer door de VS en zijn werkgever met felle bewoordingen weersproken; zij noemen de strafvervolging een schijnproces. Gershkovich kreeg sinds zijn arrestatie wereldwijd veel steun van collega-journalisten. Er wordt vermoed dat Rusland Gershkovich wil inzetten bij een eventuele gevangenenruil. Op die manier kreeg Rusland eind 2022 ook de Russische wapenhandelaar Viktor Bout vrij, in ruil voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner.

Veroordeling nagenoeg zeker

Eigenlijk zou de tweede zitting in de zaak van Gershkovich pas half augustus plaatsvinden, maar de advocaten van de journalist wilden dat de zitting eerder op de agenda kwam, schrijft onder meer The Moscow Times. Het is niet bekend waarom de advocaten dit verzoek hebben ingediend.

Als Gershkovich wordt veroordeeld, hangt hem een celstraf tot twintig jaar boven het hoofd. De kans is groot dat hij wordt veroordeeld, schrijft persbureau AP. Russische rechters veroordelen in ruim 99 procent van de gevallen de verdachten die voor hen verschijnen.

Gershkovich is de eerste westerse journalist die is opgepakt vanwege spionageverdenking in Rusland, na de val van de Sovjet-Unie.