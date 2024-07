Rusland zet onafhankelijke krant The Moscow Times op zwarte lijst

Rusland heeft de krant The Moscow Times als "ongewenste organisatie" aangemerkt en op een zwarte lijst gezet. Daardoor is het voor Russische burgers verboden om voor de digitale krant, die door de Nederlandse journalist Derk Sauer wordt uitgegeven, te werken.

Volgens de autoriteiten is de krant "gericht op het in diskrediet brengen van de beslissingen van het leiderschap van de Russische Federatie, wat betreft zowel het buitenlandse als het binnenlandse beleid". Het onafhankelijke nieuwsmedium werd eerder al bestempeld als "buitenlandse agent".

Nu de krant op een zwarte lijst is gezet, riskeren journalisten van The Moscow Times een gevangenisstraf. Ook is het voor lezers strafbaar geworden om artikelen van de krant online te delen.

The Moscow Times is in 1992 door Derk Sauer als Engelstalige krant opgericht. Na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 ontvluchtte een groot gedeelte van de redactie het land, uit angst voor vervolging door vergaande censuurwetten. Sindsdien werkt de redactie op afstand in Amsterdam.