Rusland blokkeert toegang tot ruim 80 Europese media, waaronder de NOS

Niet voor het eerst

Kort na de Russische inval in Oekraïne, in maart 2022, besloot de EU al om de Russische staatsmedia RT (voormalig Russia Today) en Sputnik zo goed als volledig te weren . RT en Sputnik worden verboden op tv, via satelliet, via internet, op online platforms en via apps.

Nu wordt vanuit Rusland de toegang tot een hele reeks Europese media geblokkeerd, dat is althans aangekondigd, in antwoord op het Europese besluit. Dat blokkeren van nieuwsmedia in Rusland is niet nieuw. De BBC is hier bijvoorbeeld al veel langer geblokkeerd en hetzelfde geldt voor tienduizenden veelal Russischtalige sites.

Het is niet voor het eerst dat de uitingen van de NOS niet meer gevolgd kunnen worden in het buitenland. Tussen eind 2016 en begin 2019 waren de site en app van de NOS niet meer oproepbaar in Turkije. Reden daarvoor was dat de NOS beelden had getoond van de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov in Ankara. Dit was tegen de zin van Turkse autoriteiten.