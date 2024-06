Russische rechtszaak tegen Amerikaanse journalist Gershkovich begonnen

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"We hebben in het verleden vaker een gevangenenruil gezien. Het meest recent is de ruil van de Amerikaanse basketballer Brittney Griner, die was opgepakt op een vliegveld in Rusland met een heel klein beetje cannabisolie in haar bagage. Ze had negen jaar gevangenisstraf gekregen, maar is eind 2022 na onderhandelingen geruild voor de bekende Russische wapenhandelaar Viktor Boet, die nu in het Russische parlement zit.

Bij een mogelijke nieuwe ruil zou dan niet alleen Gershkovich kunnen worden betrokken, maar mogelijk ook de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan, die in Rusland tot 16 jaar cel is veroordeeld voor spionage. Andersom hebben de Russen ook een aantal mensen op hun lijstje staan, bijvoorbeeld een oud-FSB-agent die in Berlijn levenslang vastzit voor het doodschieten van een Tsjetsjeense rebellenleider."