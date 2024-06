EPA Gershkovich in een glazen kooi tijdens een hoger beroep-hoorzitting in de rechtbank van Moskou in april

NOS Nieuws • vandaag, 09:34 Rechtszaak journalist Gershkovich in Rusland achter gesloten deuren

Het proces in Rusland tegen de Amerikaanse verslaggever Evan Gershkovich vindt achter gesloten deuren plaats. De zaak begint volgende week woensdag op 26 juni. Dat melden de Russische staatspersbureaus TASS en RIA, op basis van informatie van de Russische rechtbank.

Vorige week brachten de aanklagers naar buiten dat de zaak tegen Gershkovich behandeld gaat worden door een rechtbank in Jekaterinenburg, waar de verslaggever in maart 2023 werd gearresteerd. De Russen beschuldigen hem van spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Gershkovich ontkent dit categorisch.

Gershkovich heeft altijd gezegd slechts journalistiek werk te hebben verricht, en voor de aanklacht van spionage is tot nu toe ook nooit bewijs naar buiten gebracht. Eerder dit jaar zei de Amerikaanse regering dat de journalist "ten onrechte in de cel zit", en dat zij zich inspant om hem vrij te krijgen. Ook Gershkovich' werkgever The Wall Street Journal benadrukt dat hij slechts met verslaggeving bezig was.

Volgens Washington pakt Rusland Amerikanen op om ze als ruilmiddel in te zetten. Zo werd in 2022 de veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die bekendstond als Merchant of Death, uitgewisseld met de basketbalspeelster Brittney Griner.

Paul Whelan

Na de dood van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny zei zijn team dat hij kandidaat was geweest voor een gevangenenruil. De Russische oppositieleider zou tegelijk met twee Amerikanen die in Rusland vastzitten worden geruild voor Vadim Krasikov, een Russische geheim agent die in Duitsland is veroordeeld wegens moord.

De namen van de twee Amerikanen werden destijds niet genoemd, maar het zou naast Gershkovich gaan om de Amerikaanse oud-militair Paul Whelan. Hij werd in 2020 veroordeeld tot 16 jaar cel voor spionage. Zowel Whelan als Krasikov zit nog vast. Of een nieuwe gevangenenruil ook echt in de maak is, is niet bekend.

Meermaals in beroep

Gershkovich, zoon van Joodse Sovjet-emigranten en opgegroeid in New Jersey, spreekt vloeiend Russisch en verhuisde eind 2017 naar Moskou om zich aan te sluiten bij de Engelstalige Moscow Times. Daarna werkte hij voor het Franse persbureau AFP voordat hij aan de slag ging voor The Wall Street Journal in 2022.

Gershkovich is meermaals in beroep gegaan tegen zijn hechtenis en stond daarbij in de glazen kooien die voor verdachten in Russische rechtbanken worden gebruikt. Alle beroepen werden afgewezen.