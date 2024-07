Russische aanklager eist 18 jaar cel tegen Amerikaanse journalist Evan Gershkovich

De Russische aanklager heeft 18 jaar cel geëist tegen de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich. De 32-jarige journalist voor The Wall Street Journal wordt beschuldigd van spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Gershkovich ontkent de beschuldigingen.

Ook de VS en The Wall Street Journal, zijn werkgever, spreken de beschuldigingen fel tegen. Zij noemen het een schijnproces. Gershkovich kreeg sinds zijn arrestatie wereldwijd veel steun van collega-journalisten. Er wordt vermoed dat Rusland Gershkovich wil inzetten bij een eventuele gevangenenruil. Op die manier kreeg Rusland eind 2022 ook de Russische wapenhandelaar Viktor Bout vrij, in ruil voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner.