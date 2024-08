Reuters Anna en Artem Doeltsev met hun kinderen bij aankomst in Moskou

NOS Nieuws • vandaag, 17:32 Kremlin: kinderen van spionnenpaar hoorden pas in vliegtuig dat ze Rus zijn

Een Russisch spionnenechtpaar uit Slovenië dat gisteren onderdeel was van de grote gevangenenuitruil was zo diep undercover dat hun twee kinderen pas in het vliegtuig op weg naar Moskou te horen kregen dat ze Russisch zijn. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov vandaag tegen journalisten.

"Daarvoor wisten ze niet dat ze Russen waren en dat ze iets met ons land te maken hadden", aldus Peskov. De kinderen spreken dus ook geen Russisch en werden gisteren bij aankomst in Moskou door Poetin begroet met een buenas noches.

Hun ouders, Artem Doeltsev and Anna Doeltseva, waren zogenoemde illegale agenten in Slovenië. In tegenstelling tot 'legale' Russische agenten, die vaak als diplomaten werken bij Russische ambassades over de hele wereld, opereren illegale agenten zonder zichtbare banden met Moskou. Ze worden jarenlang getraind om zich voor te doen als buitenlanders en daarna naar het buitenland gestuurd om inlichtingen te verzamelen.

Kunstgalerie

Zo ook de Doeltsevs. Ze hadden een kunstgalerie en een ICT-bedrijf in de hoofdstad Ljubljana. Ze deden zich voor als Argentijnen en gebruikten de schuilnamen Ludwig Gisch en Maria Mayer. Met hun kinderen spraken ze thuis altijd Spaans, vandaar de Spaanse begroeting van Poetin.

Slovenië wordt gezien als een goede uitvalsbasis voor Russische spionnen, met name omdat het land valt binnen de Schengenzone, waardoor vrij reizen door het grootste deel van Europa zonder grenscontroles mogelijk is. De meeste spionageactiviteiten van de Doeltsevs zouden buiten Slovenië hebben plaatsgevonden.

Het echtpaar werd in 2022, na een tip van een buitenlandse inlichtingendienst, gearresteerd vanwege spionage. Op hun kantoor werden enorme hoeveelheden contant geld gevonden, dat erop zou kunnen duiden dat ze andere illegale agenten of informanten betaalden.

Ze wisten niet eens wie Poetin was. Peskov over de kinderen van het spionnenechtpaar

Terwijl ze in de gevangenis zaten, mochten ze niet veel contact hebben met hun kinderen die in een pleeggezin waren geplaatst. Volgens Peskov maakten ze zich veel zorgen dat ze de voogdij over hun kinderen zouden kwijtraken. Maar dat gebeurde niet en Slovenië zette de kinderen samen met hun ouders uit in de grootste gevangenisruil sinds de Koude Oorlog, die gisteren plaatsvond in de Turkse hoofdstad Ankara.

"De kinderen vroegen hun ouders gisteren wie hen (in Moskou) zou ontmoeten. Ze wisten niet eens wie Poetin was. Zo werken de 'illegalen'. Ze brengen zulke offers uit toewijding aan hun werk", aldus Peskov.

The Americans

Hun verhaal doet erg denken aan de Amerikaanse dramaserie The Americans over een Russisch spionnenechtpaar in Amerika tijdens de Koude Oorlog. Ze hebben een reisbureau en werken daarnaast als spionnen voor de KGB.

Ook zij hebben twee kinderen die lange tijd niets weten van de afkomst en achtergrond van hun ouders. Uiteindelijk [spoiler!] ontdekt hun dochter wel hoe het zit, maar hun zoon heeft tot aan het einde van de serie geen enkel idee dat hij eigenlijk een Rus is en dat zijn ouders spionnen zijn.