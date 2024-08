NOS Khelif won als eerste Afrikaanse boksster goud in Parijs

NOS Nieuws • vandaag, 20:54 Franse justitie onderzoekt online agressie tegen olympisch kampioene Khelif

Het Openbaar Ministerie in Frankrijk begint een strafrechtelijk onderzoek naar online agressie tegen en intimidatie van olympisch bokskampioen Imane Khelif. Dat onderzoek volgt na een aanklacht van de boksster tegen het sociale medium X.

Volgens haar advocaat Nabil Boudi werd de Algerijnse boksster tijdens de Zomerspelen in Parijs geconfronteerd met "vrouwonvriendelijke, racistische en seksistische" opmerkingen op sociale media.

In haar aanklacht zijn de namen van X-eigenaar Elon Musk en schrijfster J.K. Rowling opgenomen. De twee beroemdheden schreven of deelden berichten op sociale media waarin ze suggereerden dat Khelif een man is.

Meerdere prominente figuren lieten zich tijdens de Olympische Spelen negatief uit over Khelif. Die berichten werden miljoenen keren bekeken.

Onderzoek gestart

De openbaar aanklager bevestigde vandaag een onderzoek te zijn begonnen wegens "cyberintimidatie op basis van geslacht, publieke belediging op basis van geslacht, publiek aanzetten tot discriminatie en publieke belediging op basis van afkomst".

Volgens de Franse wet geldt een aanklacht tegen een sociaal medium als een aanklacht tegen "onbekende personen". Dat betekent dat justitie de vrijheid heeft om onderzoek te doen naar iedereen die mogelijk haatdragende berichten heeft geschreven. Of de aanklager al verdachten op het oog heeft, is niet bekend.

Discussie op Spelen

De 25-jarige Algerijnse boksster werd deze zomer wereldnieuws toen haar Italiaanse tegenstander Carini op het olympisch bokstoernooi in Parijs al na 46 seconden opgaf. Carini, die in de boksring in tranen uitbarstte, concludeerde dat het door de harde klappen die Khelif uitdeelde nooit een eerlijk gevecht was geworden.

Om Khelif was al lange tijd veel te doen. Zo werd de boksster in de aanloop naar de Spelen gediskwalificeerd tijdens de WK in New Delhi, omdat ze niet voldeed aan de deelnameregels van de International Boxing Association (IBA). Volgens de IBA had de Algerijnse een te hoge testosteronspiegel om aan het vrouwentoernooi mee te doen.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zette de IBA in juni 2023 buitenspel vanwege corruptie. Volgens het IOC voldeed Khelif wel degelijk aan de eisen om aan de Spelen mee te mogen doen en stond haar deelname aan het vrouwentoernooi niet ter discussie.

Na de partij tegen Carini ontving Khelif massaal haatberichten op sociale media. Ze voelde zich in de steek gelaten en riep tijdens de Spelen al op te stoppen met de "mensonterende" pesterijen rond haar persoon.

Gouden medaille

Khelif is de eerste boksster uit Afrika met een olympische medaille. In de finale was ze oppermachtig tegen haar Chinese opponent. Na de partij zei Khelif dat ze alle recht had om deel te nemen.

"Mijn eer is intact, maar de dingen die op sociale media werden gezegd, waren extreem slecht. Het heeft impact op de waardigheid van mensen", vertelde Khelif. "Dit is de eerste gouden medaille voor Algerije en de Arabische wereld in het vrouwenboksen. Ik ben ongelooflijk blij."