AFP Imane Khelif na haar gewonnen partij dit weekend

NOS Nieuws • vandaag, 13:25 Trots maar ook woede in Algerije na boksrel: 'Ze proberen Imane kapot te maken'

In aanloop naar de halve finale tegen de Hongaarse Lucia Ana Hamori betuigden de Algerijnen massaal steun aan hun landgenoot Imane Khelif. Dat Khelif de wedstrijd won en in ieder geval een bronzen medaille binnenhaalde, deed de Algerijnse trots nog verder aanzwellen.

"Heel Algerije staat achter jou", meldden Algerijnse sportprominenten, zoals voetballer Ismael Bennacer, op hun sociale media. De Algerijnse president Tebboune feliciteerde haar. "Je hebt Algerije, Algerijnse vrouwen en de Algerijnse bokswereld eer gebracht. Wat de resultaten ook zullen zijn, we staan achter je."

De afgelopen week was er veel te doen om de boksster Imane Khelif. In de bokswereld en in Algerije is ze de afgelopen jaren al een bekend persoon, maar door haar succes op de Olympische Spelen en de controverse rondom haar geslacht heeft de rest van de wereld nu ook kennis met haar gemaakt.

46 seconden

Vooral de manier waarop ze het gevecht van de Italiaanse Angela Carini won, baarde veel opzien. Haar tegenstander gaf de strijd al na 46 seconden op.

De Italiaanse vond het geen eerlijke strijd en verwees naar het besluit van de boksbond IBA, die in 2023 besloot Khelif te diskwalificeren omdat "ze niet voldoet aan de criteria om mee te doen aan een vrouwencompetitie". Dat bleek volgens de IBA uit een "erkende test", maar behalve dat het geen testosterontest was gaf de organisatie geen details.

AFP De Algerijnse Imane Khelif na de wedstrijd tegen de Italiaanse Angela Carina

Die uitsluiting van Khelif op dat WK zijn ze in Algerije nog niet vergeten. En ook nu beleeft het Noord-Afrikaanse land het wederom als een groot onrecht dat er twijfel is over het recht van de boksster om deel te mogen nemen aan het internationale vrouwenboksen.

Deze keer voelde ook Omar Khelif, de vader van de boksster, zich verplicht om zich in de discussie te mengen. Aan een cameraploeg laat hij zijn familieboekje met Imanes geboorteakte zien. "Mijn dochter is een meisje. Ik heb haar opgevoed als een meisje en ze is een sterke vrouw."

Volgens haar vader was Imane in haar kindertijd al dol op sporten. Haar eenvoudige komaf maakte de weg naar de Olympische Spelen er niet makkelijker op.

Bovendien waren in haar patriarchale samenleving vooroordelen over vrouwen die sporten. Op sociale media merkt iemand op: "Imane moest eerst vechten als vrouw om te sporten en nu moet ze bewijzen dat überhaupt een vrouw is."

Solidariteit in de regio

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is veel steun voor Khelif. Op sociale mediasites wemelt het van de comments voorzien van Algerijnse vlaggen. Uit deze reacties blijkt dat de aantijgingen aan haar adres worden gezien als racistisch en transfoob.

"De vrouw die in één klap korte metten maakt met transfobie én westerse schoonheidsstandaard", vindt de een. "Stel je voor dat je hard hebt gewerkt om mee te kunnen met de Olympische Spelen, zodat je gepest kan worden door racisten om weg te pakken wat je terecht hebt verdiend", merkt een ander op.

AFP Imane Khelif in Parijs

De populaire Algerijnse influencer Rifka, goed voor 4 miljoen volgers, boekte direct een ticket naar Parijs om haar aan te moedigen. Aan Algerijnse supporters is sowieso geen gebrek aangezien er een grote Algerijnse diaspora is in Frankrijk.

Transgender in Algerije

In Algerije is er ook ophef over het idee dat Algerije een trans vrouw zou sturen, zoals sommigen onterecht over Khelif suggereren. Het is een land waar de lhbti-gemeenschap niet dezelfde rechten heeft als andere burgers. Een geslachtstransitie is bijvoorbeeld niet eens legaal. Ook ervaren veel leden van de gemeenschap discriminatie, en dan met name trans vrouwen, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse onderzoekswebsite Equaldex.

Yasmine Benslimane van de vrouwenrechtenorganisatie Politics4Her laat op haar instagrampagina weten dat de ophef over Khelif daarbij niet helpt. Er is aandacht voor nodig, maar in dit specifieke geval speelt juist iets anders.

"In Algerije worden lhbtqia+-identiteiten, net als in veel delen van de regio, gecriminaliseerd en is een transitie niet mogelijk. De valse beschuldigingen tegen Imane leggen een bredere kwestie bloot. Het laat zien hoe de perceptie van de media en het publiek kan worden besmet met verkeerde informatie en onverdraagzaamheid."

Volgens haar vader heeft Imane Algerije al trots gemaakt. "Imane is een Algerijnse vrouw en een heldin. Ik hoop dat ze hier in Parijs de gouden medaille zal halen." Het brons is in ieder geval al binnen voor Khelif.