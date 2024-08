AFP Imane Khelif

NOS Voetbal • vandaag, 17:45 Veelbesproken Algerijnse boksster ziet opponente snel opgeven: 'Geen eerlijk gevecht'

"Ik kon niet doorgaan", legde de Italiaanse boksster Angela Carini tussen alle tranen door uit na haar gevecht in de achtste finales van de klasse tot 66 kilogram. "Ik had veel pijn aan mijn neus en ik zei: stop. Het was beter om niet door te gaan."

Ze had net op het olympisch bokstoernooi in Parijs in de ring gestaan tegenover Algerijnse Imane Khelif, maar gaf er na 46 seconden al de brui aan. "Mijn neus begon al te druppelen bij de eerste klap. Het had de wedstrijd van mijn leven kunnen zijn, maar op dat moment moest ik ook mijn leven beschermen."

Getty Tranen bij Angela Carini

Het was geen eerlijk gevecht, was haar conclusie. Een zienswijze die bepaald niet uit het niets kwam, want om haar Algerijnse tegenstandster is al veel langer veel te doen. Khelif won in 2022 zilver op de WK, maar werd een jaar later bij het mondiale titeltoernooi gediskwalificeerd.

Testosteronspiegel

De uitsluiting tijdens het toernooi in New Delhi volgde vlak voor de finale, omdat bij de Algerijnse een te hoge testosteronspiegel geconstateerd was. Lin Yu-ting uit Taiwan trof in een andere gewichtsklasse precies hetzelfde lot. Ook zij is van de partij in Parijs.

Dat beiden nu op de Spelen wel een gooi naar de medailles kunnen doen, komt doordat het olympisch boksen door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wordt georganiseerd en de WK door de International Boxing Association (IBA), die vorig jaar juni door het IOC buitenspel is gezet.

AFP Imane Khelif deelt een rake klap uit aan Angela Carini

De druiven zijn zuur voor Carini, die haar olympische droom - op in haar ogen unfaire wijze - in duigen ziet vallen. "Ik train vaak met mijn broer. Ik heb altijd tegen mannen gevochten, maar ik voelde vandaag te veel pijn."

Premier Meloni

Ze kreeg bijval vanuit eigen land, waar premier Giorgia Meloni zich liet horen: "We moeten voorzichtig zijn en voorkomen dat we discrimineren, maar ik denk dat atleten met mannelijke genetische kenmerken niet moeten worden toegelaten tot vrouwencompetities om het recht van atletes te beschermen. Dit was geen gelijke strijd."