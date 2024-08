AFP Imane Khelif na haar partij tegen Angela Carini

NOS Sport • vandaag, 10:08 IOC staat achter in opspraak geraakte bokssters en spreekt van 'discriminatie'

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zich in een verklaring achter de in opspraak geraakte bokssters Imane Khelif en Lin Yu-ting geschaard.

"Het IOC is bedroefd door de verbale mishandelingen die de twee atleten momenteel ondergaan", aldus het olympisch comité. "Iedereen heeft het recht om zonder discriminatie te sporten."

Vooral Khelif werd wereldnieuws, toen haar tegenstander Angela Carini donderdag al na 46 seconden opgaf.

XY-chromosoom

Khelif en Lin zijn omstreden omdat ze in 2023 nog werden gediskwalificeerd tijdens de WK in New Delhi, omdat ze niet voldeden aan de deelnameregels van de International Boxing Association (IBA). Die stellen dat atleten met mannelijke XY-chromosomen niet deel mogen nemen aan vrouwenevenementen. Volgens IBA-voorzitter Oemar Kremlev hadden dna-tests uitgewezen dat Khelif en Lin allebei het XY-chromosoom hebben.

0:50 Italiaanse boksster Carini geeft er na 46 seconden de brui aan tegen Khelif

Khelif pakte in 2022 zilver op de WK, maar werd een jaar later bij het mondiale titeltoernooi gediskwalificeerd. De uitsluiting tijdens het WK in New Delhi gebeurde vlak voor de finale, omdat bij de Algerijnse een te hoge testosteronspiegel geconstateerd was. Lin trof in een andere gewichtsklasse hetzelfde lot.

Dat beiden nu op de Spelen wel een gooi naar de medailles kunnen doen, komt doordat het olympisch boksen door het IOC wordt georganiseerd en de WK door de IBA, die vorig jaar juni door het IOC buitenspel is gezet. Het IOC neemt geen dna-tests af, zo'n test is noodzakelijk om te constateren dat sporters over het XY-chromosoom beschikken.

Willekeur

Het IOC heeft laten weten dat het besluit van de IBA om de boksers vorig jaar te diskwalificeren willekeurig was en de belangrijkste oorzaak van de ontstane ophef is.

"Deze twee atleten waren het slachtoffer van een plotselinge en willekeurige beslissing van de IBA", aldus het IOC. "Tegen het einde van de WK werden ze gediskwalificeerd zonder enige vorm van proces. Volgens de notulen van de IBA werd deze beslissing aanvankelijk uitsluitend genomen door de secretaris-generaal en CEO van de IBA."

AFP Lin Yu-Ting

Het IOC zei dat de deelnameregels van de huidige Spelen gebaseerd zijn op die van Tokio 2021 en niet kunnen worden gewijzigd tijdens een competitie. Van eventuele diskwalificatie kan volgens het IOC dan ook geen sprake zijn.

"De huidige agressie tegen deze twee atleten is volledig gebaseerd op de willekeurige beslissing, die werd genomen zonder enige juiste procedure, vooral gezien het feit dat deze atleten al vele jaren op het hoogste niveau deelnemen aan wedstrijden", aldus het IOC.

IBA reageert

In een verklaring veroordeelde de IBA de besluiten van het IOC en spreekt het over "inconsistenties in geschiktheid" voor de Spelen in Parijs.

"Zowel Imane Khelif als Lin Yu-ting voldeed na tests niet aan de vereiste deelnamecriteria om in actie te komen in de vrouwelijke categorie van onze evenementen", voegde de instantie eraan toe.

"De beslissing om de boksers te diskwalificeren, was gerechtvaardigd, aangezien de veiligheid van onze boksers onze topprioriteit is."