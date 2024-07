Boksster Heijnen verliest kwartfinale op Spelen en is uitgeschakeld

Boksster Heijnen uitgeschakeld op Spelen na verlies in kwartfinales

Boksster Chelsey Heijnen is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. Ze verloor in de kwartfinales van de categorie tot 60 kilogram van wereldkampioen Beatriz Ferreira.

De 31-jarige Braziliaanse won bij de Spelen in Tokio nog zilver en heeft als bijnaam 'Het beest'. Heijnen was dan ook vooraf nadrukkelijk de underdog in dit duel.