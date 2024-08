Veelbesproken Khelif bereikt onder luid gejuich olympische boksfinale

Boksster Imane Khelif heeft op de Olympische Spelen in Parijs de finale bereikt in de klasse tot 66 kilogram. De veelbesproken Algerijnse werd na een dominant optreden unaniem aangewezen als winnaar.

De 25-jarige Khelif was al zeker van een medaille, de eerste ooit voor een Algerijnse vrouw in haar sport. Vrijdag gaat Khelif de ring in voor het hoogst haalbare: olympisch goud.